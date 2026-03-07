МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам, сообщило Минобороны России.

ВСУ потеряли за сутки 1015 военнослужащих, 200 беспилотников, 61 единицу военной автомобильной техники и 23 танка.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 284 вертолета, 120160 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28083 танка и других боевых бронированных машин, 1681 боевая машина реактивных систем залпового огня, 33677 орудий полевой артиллерии и минометов, 56060 единиц специальной военной автомобильной техники.

Знай наших

ВС РФ ударом дрона "Герань" поразили верто лет Ми-8 ВСУ на аэродроме в районе Михайловки, сообщили в Минобороны. Также ВС РФ уничтожили шведскую бронемашину ВСУ под Константиновкой в ДНР.

Силами ПВО Минобороны ночью был уничтожен БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Бойцы ВС РФ нашли подземный пулеметный город ВСУ под освобожденным Графским в Харьковской области, рассказал командир штурмового взвода с позывным "Спартак".

Подразделения ВСУ в Волчанском районе Харьковской области утратили боеспособность из-за потерь в живой силе, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Колонна ВСУ была уничтожена севернее Белополья в Сумской области.

Четыре пункта управления БПЛА противника обнаружены в маленьком поселке Красноярское в ДНР на небольшом удалении друг от друга, что является своеобразным рекордом, рассказал РИА Новости старший оператор расчета батальона беспилотных систем 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Вавилон".

Внезапно "открылись глаза"

Гибель на Украине наемника из Бразилии, забитого насмерть в расположении ВСУ, привлекла много внимания в латиноамериканской стране и привела к широкому сдвигу в местной прессе, начавшей освещать неприглядную правду о наборе бразильцев в ряды украинских формирований, рассказал РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу. По мнению аналитика, к настоящему времени около 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ, погибли.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обсудила с Киевом тему преследований за пророссийские взгляды на Украине.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков назвал очень важным заявление президента Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонса о том, что солдаты, получившие ранения в ходе специальной военной операции, в будущем получат разрешение на участие в Играх.

Подлость ВСУ

Двое мужчин пострадали в поселке Пролетарский Ракитянского округа из-за удара дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также информировал, что мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ по социальному объекту в регионе. Мужчина пострадал в Самарской области, где были обезврежены пять украинских БПЛА, он госпитализирован, сообщает глава региона Вячеслав Федорищев. ВСУ устроили охоту с дронами на мирных автомобилистов в Херсонской области, заявил ее губернатор Владимир Сальдо.

Украинцы указывают в объявлениях об оказании услуг, продаже или аренде недвижимости на вероятность столкнуться в том или ином районе с сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования - военкоматов) из-за регулярных случаев насильственной мобилизации, выяснил корреспондент РИА Новости.

Разбитая группировкой "Днепр" бригада ВСУ пытается усилиться наемниками, выяснило РИА Новости.

Украинские подразделения размещали технику и пункты управления в школах, церквях и пожарных частях в Красноармейске , сообщил РИА Новости командир 7-й мотострелковой роты 3-го батальона 30-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев.

Украинский пленный рассказал, что у врачей на Украине есть приказ признавать всех годными к мобилизации, а донаты на украинскую технику не шли на нужды ВСУ

Военные ВСУ голодают из-за проблем с доставкой еды в Харьковской области , рассказал РИА Новости разведчик 44-го армейского корпуса российской группировки войск "Север".

У рояля всё те же

Украина создает единый цифровой реестр данных военнослужащих, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины.

МО Великобритании впервые сообщило о наличии предприятий по техническому обслуживанию и капитальному ремонту военной техники на Украине. Четыре из них находятся в эксплуатации, также планируется открыть пятое.