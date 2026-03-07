Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 7 марта: Россия нанесла удар по объектам ВПК Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:29 07.03.2026
Спецоперация, 7 марта: Россия нанесла удар по объектам ВПК Украины
Спецоперация, 7 марта: Россия нанесла удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 07.03.2026
Спецоперация, 7 марта: Россия нанесла удар по объектам ВПК Украины
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам, сообщило... РИА Новости, 07.03.2026
безопасность
украина
венгрия
красноармейск
петер сийярто
владимир зеленский
виктор орбан
вооруженные силы украины
безопасность, украина, венгрия, красноармейск, петер сийярто, владимир зеленский, виктор орбан, вооруженные силы украины, ми-8 амтш, в мире
Безопасность, Украина, Венгрия, Красноармейск, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, Ми-8 АМТШ, В мире, Специальная военная операция на Украине

Спецоперация, 7 марта: Россия нанесла удар по объектам ВПК Украины

Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам, сообщило Минобороны России.
ВСУ потеряли за сутки 1015 военнослужащих, 200 беспилотников, 61 единицу военной автомобильной техники и 23 танка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.03.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.03.2026
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.03.2026
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 284 вертолета, 120160 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28083 танка и других боевых бронированных машин, 1681 боевая машина реактивных систем залпового огня, 33677 орудий полевой артиллерии и минометов, 56060 единиц специальной военной автомобильной техники.

Знай наших

ВС РФ ударом дрона "Герань" поразили вертолет Ми-8 ВСУ на аэродроме в районе Михайловки, сообщили в Минобороны. Также ВС РФ уничтожили шведскую бронемашину ВСУ под Константиновкой в ДНР.
Силами ПВО Минобороны ночью был уничтожен БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Бойцы ВС РФ нашли подземный пулеметный город ВСУ под освобожденным Графским в Харьковской области, рассказал командир штурмового взвода с позывным "Спартак".
Подразделения ВСУ в Волчанском районе Харьковской области утратили боеспособность из-за потерь в живой силе, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Колонна ВСУ была уничтожена севернее Белополья в Сумской области.
Четыре пункта управления БПЛА противника обнаружены в маленьком поселке Красноярское в ДНР на небольшом удалении друг от друга, что является своеобразным рекордом, рассказал РИА Новости старший оператор расчета батальона беспилотных систем 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Вавилон".
Украинские военные
Жители Сумской области жалуются на массовое мародерство ВСУ
Вчера, 20:26

Внезапно "открылись глаза"

Гибель на Украине наемника из Бразилии, забитого насмерть в расположении ВСУ, привлекла много внимания в латиноамериканской стране и привела к широкому сдвигу в местной прессе, начавшей освещать неприглядную правду о наборе бразильцев в ряды украинских формирований, рассказал РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу. По мнению аналитика, к настоящему времени около 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ, погибли.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обсудила с Киевом тему преследований за пророссийские взгляды на Украине.
Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков назвал очень важным заявление президента Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонса о том, что солдаты, получившие ранения в ходе специальной военной операции, в будущем получат разрешение на участие в Играх.

Подлость ВСУ

Двое мужчин пострадали в поселке Пролетарский Ракитянского округа из-за удара дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также информировал, что мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ по социальному объекту в регионе. Мужчина пострадал в Самарской области, где были обезврежены пять украинских БПЛА, он госпитализирован, сообщает глава региона Вячеслав Федорищев. ВСУ устроили охоту с дронами на мирных автомобилистов в Херсонской области, заявил ее губернатор Владимир Сальдо.
Украинцы указывают в объявлениях об оказании услуг, продаже или аренде недвижимости на вероятность столкнуться в том или ином районе с сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования - военкоматов) из-за регулярных случаев насильственной мобилизации, выяснил корреспондент РИА Новости.
Разбитая группировкой "Днепр" бригада ВСУ пытается усилиться наемниками, выяснило РИА Новости.
Украинские подразделения размещали технику и пункты управления в школах, церквях и пожарных частях в Красноармейске, сообщил РИА Новости командир 7-й мотострелковой роты 3-го батальона 30-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев.
Украинский пленный рассказал, что у врачей на Украине есть приказ признавать всех годными к мобилизации, а донаты на украинскую технику не шли на нужды ВСУ.
Военные ВСУ голодают из-за проблем с доставкой еды в Харьковской области, рассказал РИА Новости разведчик 44-го армейского корпуса российской группировки войск "Север".
Украинские военные
ВСУ почти полностью лишились поставок продовольствия в Харьковской области
6 марта, 17:52

У рояля всё те же

Киев обсуждает с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения БПЛА на Ближнем Востоке, аналогичной той, что ВСУ используют на Украине, утверждает газета Financial Times, ссылаясь на источники.
Украина создает единый цифровой реестр данных военнослужащих, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины.
МО Великобритании впервые сообщило о наличии предприятий по техническому обслуживанию и капитальному ремонту военной техники на Украине. Четыре из них находятся в эксплуатации, также планируется открыть пятое.
Британский таблоид Daily Express заявил, что Россия направила Финляндии серьезное предупреждение после намерения Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что это показатель бескультурья человека, но трудно ожидать другого от того, кто играл на рояле, подняв обе руки вверх.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине Безопасность Украина Венгрия Красноармейск Петер Сийярто Владимир Зеленский Виктор Орбан Вооруженные силы Украины Ми-8 АМТШ В мире
 
 
Версия 2023.1 Beta
