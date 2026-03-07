Рейтинг@Mail.ru
Рябков прокомментировал сообщения о договоренности США и России по ДСНВ - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:14 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/soobscheniya-2079176986.html
Рябков прокомментировал сообщения о договоренности США и России по ДСНВ
Рябков прокомментировал сообщения о договоренности США и России по ДСНВ - РИА Новости, 07.03.2026
Рябков прокомментировал сообщения о договоренности США и России по ДСНВ
Сообщения о том, что Россия и США достигли договоренности лимитов на ядерные вооружения после истечения срока Договора о стратегических наступательных... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T07:14:00+03:00
2026-03-07T07:14:00+03:00
россия
сша
абу-даби
сергей рябков
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850858387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b05015a6e828ecdbdd4e58b2edfcee6e.jpg
https://ria.ru/20260307/idei-2079154288.html
https://ria.ru/20260306/ryabkov-2078918424.html
россия
сша
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850858387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9bf42ad90362ffa80143cc0cc6bfc1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, абу-даби, сергей рябков, дмитрий песков, владимир путин
Россия, США, Абу-Даби, Сергей Рябков, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Рябков прокомментировал сообщения о договоренности США и России по ДСНВ

Рябков назвал спекуляцией сообщения о договоренности РФ и США по лимитам ЯО

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Сообщения о том, что Россия и США достигли договоренности лимитов на ядерные вооружения после истечения срока Договора о стратегических наступательных вооружениях, являются спекуляциями, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля. Портал Axios со ссылкой на информированный источник сообщал, что представители РФ и США в ходе переговоров в Абу-Даби, проходивших в день прекращения действия договора, якобы договорились, что обе страны будут соблюдать его параметры еще как минимум полгода на время переговоров по новому соглашению. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что тема дальнейшей судьбы ДСНВ затрагивалась на переговорах РФ и США в Абу-Даби в начале февраля.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
США предлагают нереалистичные идеи по договору на смену ДСНВ, заявил Рябков
Вчера, 00:22
"Продолжаются спекуляции о наличии неких договоренностей относительно приверженности сторон лимитам по ДСНВ. Призываю всех, кому эта тема небезынтересна, внимательно изучить публичные выступления представителей госдепартамента США", - сказал Рябков.
В качестве примера таких выступлений замминистра привел высказывания представителей США на Конференции по разоружению в Женеве, которые говорили о том, что "на момент истечения срока действия ДСНВ заложенные в него количественные ограничения утратили актуальность". Представитель госдепа, как отметил Рябков, также говорил о том, что США "не могли принять предложение о поддержании центральных лимитов по ДСНВ, это по определению стало бы плохой сделкой".
"Я думаю, что дополнительные комментарии с нашей стороны излишни", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре прошлого года выступил с предложением о том, чтобы РФ и США на взаимной основе придерживались лимитов на стратегические вооружения, определенные по договору о СНВ, в течение еще одного года после истечения срока его действия. Президент США Дональд Трамп называл это предложение "хорошей идеей", однако официального ответа из Вашингтона не последовало. В день окончания ДСНВ российским МИД объявил, что отныне стороны договора больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями по договору, включая его центральные положения. При этом РФ намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области стратегических наступательных вооружений на основе анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Рябков рассказал о возможных контактах в формате "ядерной пятерки"
6 марта, 08:50
 
РоссияСШААбу-ДабиСергей РябковДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала