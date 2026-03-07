Рябков прокомментировал сообщения о договоренности США и России по ДСНВ

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Сообщения о том, что Россия и США достигли договоренности лимитов на ядерные вооружения после истечения срока Договора о стратегических наступательных вооружениях, являются спекуляциями, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.