Airbus и OHB объединяют усилия для создания немецкой Starlink, пишут СМИ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Европейские концерны Airbus, Rheinmetall и OHB договорились о совместной работе над проектом создания спутниковой сети для вооруженных сил Германии, пишет немецкий журнал Европейские концерны Airbus, Rheinmetall и OHB договорились о совместной работе над проектом создания спутниковой сети для вооруженных сил Германии, пишет немецкий журнал Spiegel со ссылкой на источник в министерстве обороны ФРГ.

"Неожиданный поворот в борьбе за один из важнейших военных проектов: вместо конкуренции немецкие производители хотят совместно создать спутниковую сеть для бундесвера. Это может ускорить проект, но также сделать его дороже", - пишет издание.

Уточняется, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall, бременская космическая компания OHB и европейский аэрокосмический и оборонный гигант Airbus договорились о совместной работе над проектом. После того, как главное закупочное агентство армии Германии (ведомство по оснащению, информационным технологиям и эксплуатации бундесвера) направило каждому предприятию запрос на участие в проекте, "оно получило неожиданный ответ. "По всей видимости, три концерна достигли соглашения о совместном выполнении проекта", - говорится в материале.

Проект под названием SATCOM Stufe 4 подразумевает создание зашифрованной сети из не менее чем 100 спутников для улучшения связи между подразделениями бундесвера по всему миру и повышения эффективности вооруженных сил Германии в чрезвычайных ситуациях. По данным Spiegel, в рамках проекта, который в бундесвере обозначают как "мини-Starlink", министерство обороны ФРГ планирует выделить около 8-10 миллиардов евро.

Первую версию системы планируется запустить к 2029 году, что предполагает запуск до 40 малых спутников. При этом, у концернов остается всего три года на разработку необходимых технологий.

Вместе с этим, издание также отмечает, что совместная заявка Airbus, Rheinmetall и OHB на многомиллиардный контракт должна быть согласована через бюджетный комитет бундестага, который оценивает все оборонные проекты Германии стоимостью более 25 миллионов евро.

"Даже представители правящей коалиции в комитете отмечают, что отсутствие конкуренции при прямых контрактах может в итоге привести к завышению стоимости проекта", - отмечает издание.