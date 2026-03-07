Рейтинг@Mail.ru
Airbus и OHB объединяют усилия для создания немецкой Starlink, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2026
20:03 07.03.2026
Airbus и OHB объединяют усилия для создания немецкой Starlink, пишут СМИ
Airbus и OHB объединяют усилия для создания немецкой Starlink, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2026
Airbus и OHB объединяют усилия для создания немецкой Starlink, пишут СМИ
Европейские концерны Airbus, Rheinmetall и OHB договорились о совместной работе над проектом создания спутниковой сети для вооруженных сил Германии, пишет... РИА Новости, 07.03.2026
в мире
германия
илон маск
airbus
spacex
германия
в мире, германия, илон маск, airbus, spacex
В мире, Германия, Илон Маск, Airbus, SpaceX
Airbus и OHB объединяют усилия для создания немецкой Starlink, пишут СМИ

Spiegel: Airbus и Rheinmetall создадут спутниковую сеть для немецкой Starlink

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Европейские концерны Airbus, Rheinmetall и OHB договорились о совместной работе над проектом создания спутниковой сети для вооруженных сил Германии, пишет немецкий журнал Spiegel со ссылкой на источник в министерстве обороны ФРГ.
"Неожиданный поворот в борьбе за один из важнейших военных проектов: вместо конкуренции немецкие производители хотят совместно создать спутниковую сеть для бундесвера. Это может ускорить проект, но также сделать его дороже", - пишет издание.
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Германия хочет создать группировку из ста спутников, пишет Reuters
3 февраля, 13:05
Уточняется, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall, бременская космическая компания OHB и европейский аэрокосмический и оборонный гигант Airbus договорились о совместной работе над проектом. После того, как главное закупочное агентство армии Германии (ведомство по оснащению, информационным технологиям и эксплуатации бундесвера) направило каждому предприятию запрос на участие в проекте, "оно получило неожиданный ответ. "По всей видимости, три концерна достигли соглашения о совместном выполнении проекта", - говорится в материале.
Проект под названием SATCOM Stufe 4 подразумевает создание зашифрованной сети из не менее чем 100 спутников для улучшения связи между подразделениями бундесвера по всему миру и повышения эффективности вооруженных сил Германии в чрезвычайных ситуациях. По данным Spiegel, в рамках проекта, который в бундесвере обозначают как "мини-Starlink", министерство обороны ФРГ планирует выделить около 8-10 миллиардов евро.
Первую версию системы планируется запустить к 2029 году, что предполагает запуск до 40 малых спутников. При этом, у концернов остается всего три года на разработку необходимых технологий.
Вместе с этим, издание также отмечает, что совместная заявка Airbus, Rheinmetall и OHB на многомиллиардный контракт должна быть согласована через бюджетный комитет бундестага, который оценивает все оборонные проекты Германии стоимостью более 25 миллионов евро.
"Даже представители правящей коалиции в комитете отмечают, что отсутствие конкуренции при прямых контрактах может в итоге привести к завышению стоимости проекта", - отмечает издание.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. С 2019 года на орбиту выведено более 9 тысяч аппаратов, число пользователей превысило девять миллионов в более чем 100 странах, причем за последний год к сети присоединились 42 новые страны.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Новый план Германии против России вызвал переполох на Западе
2 февраля, 09:59
 
