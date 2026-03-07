В Новосибирской области изымают домашний скот из-за вспышки бешенства

НОВОСИБИРСК, 7 мар – РИА Новости. Домашний скот изымают в личных хозяйствах жителей нескольких районов Новосибирской области и уничтожают в рамках мероприятий по локализации очагов пастереллеза и бешенства, сообщили РИА Новости в минсельхозе Новосибирской области.

"Производится изъятие и уничтожение животных из личных подсобных хозяйств граждан. Гражданам в обязательном порядке будет выплачена компенсация, это предусмотрено законодательством. Угрозы для жизни и здоровья людей нет", - сообщила собеседница агентства, подчеркнув, что сельчан просят отнестись к ситуации с пониманием и проводить регулярную вакцинацию домашних животных.

По данным министерства, с начала 2026 года в Новосибирской области зарегистрировано 42 очага по бешенству. Карантин объявлен в пяти районах региона. Также локализованы очаги пастереллеза – острого инфекционного заболевания бактериального происхождения.

Резкий рост случаев заболеваемости бешенством и пастереллезом с января 2026 года в министерстве объяснили большим количеством снега, выпавшего этой зимой, который спровоцировал бескормицу среди диких животных, в результате чего они вынужденно выходят к жилью и заражают не вакцинированный домашний скот.