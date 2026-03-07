Рейтинг@Mail.ru
23:31 07.03.2026
В Новосибирской области изымают домашний скот из-за вспышки бешенства
новосибирская область
новосибирская область
2026
новосибирская область, происшествия
Новосибирская область, Происшествия
Под Новосибирском изымают домашний скот из-за вспышки бешенства и пастереллеза

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСвиньи
Свиньи - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
НОВОСИБИРСК, 7 мар – РИА Новости. Домашний скот изымают в личных хозяйствах жителей нескольких районов Новосибирской области и уничтожают в рамках мероприятий по локализации очагов пастереллеза и бешенства, сообщили РИА Новости в минсельхозе Новосибирской области.
"Производится изъятие и уничтожение животных из личных подсобных хозяйств граждан. Гражданам в обязательном порядке будет выплачена компенсация, это предусмотрено законодательством. Угрозы для жизни и здоровья людей нет", - сообщила собеседница агентства, подчеркнув, что сельчан просят отнестись к ситуации с пониманием и проводить регулярную вакцинацию домашних животных.
По данным министерства, с начала 2026 года в Новосибирской области зарегистрировано 42 очага по бешенству. Карантин объявлен в пяти районах региона. Также локализованы очаги пастереллеза – острого инфекционного заболевания бактериального происхождения.
Резкий рост случаев заболеваемости бешенством и пастереллезом с января 2026 года в министерстве объяснили большим количеством снега, выпавшего этой зимой, который спровоцировал бескормицу среди диких животных, в результате чего они вынужденно выходят к жилью и заражают не вакцинированный домашний скот.
"Угрозы для жизни и здоровья населения нет. Продукция животного происхождения, поступающая в торговую сеть, проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу и является безопасной для потребителей", - сообщает управление ветеринарии Новосибирской области.
Сотрудница ветеринарного центра за работой в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Реутове ввели карантин по бешенству
8 февраля, 00:34
 
Новосибирская область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
