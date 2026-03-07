https://ria.ru/20260307/skoda-2079286279.html
Skoda зарегистрировала товарный знак в России
Чешский концерн Skoda Auto зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. РИА Новости, 07.03.2026
