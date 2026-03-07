Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин рассказал Путину о работе СК за 15 лет
19:34 07.03.2026
Бастрыкин рассказал Путину о работе СК за 15 лет
Бастрыкин рассказал Путину о работе СК за 15 лет - РИА Новости, 07.03.2026
Бастрыкин рассказал Путину о работе СК за 15 лет
Почти 1,5 миллиона дел направлено в суд за 15 лет работы СК РФ, возмещен ущерб почти на один триллион рублей, сообщил председатель Следственного комитета России РИА Новости, 07.03.2026
происшествия
россия
александр бастрыкин
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия, россия, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин рассказал Путину о работе СК за 15 лет

Бастрыкин: почти 1,5 млн дел направлено в суд за 15 лет работы СК

Президент РФ Владимир Путин и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время встречи
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Почти 1,5 миллиона дел направлено в суд за 15 лет работы СК РФ, возмещен ущерб почти на один триллион рублей, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
"За период с 2011 года по 2025 год направлено в суд почти полтора миллиона дел. Возмещен ущерб почти на триллион рублей. Вознесен ущерб по налоговым преступлениям на 561 миллиард", - сказал Бастрыкин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
