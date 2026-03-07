https://ria.ru/20260307/sk-2079272429.html
Бастрыкин рассказал Путину о работе СК за 15 лет
Бастрыкин рассказал Путину о работе СК за 15 лет - РИА Новости, 07.03.2026
Бастрыкин рассказал Путину о работе СК за 15 лет
Почти 1,5 миллиона дел направлено в суд за 15 лет работы СК РФ, возмещен ущерб почти на один триллион рублей, сообщил председатель Следственного комитета России РИА Новости, 07.03.2026
Бастрыкин рассказал Путину о работе СК за 15 лет
Бастрыкин: почти 1,5 млн дел направлено в суд за 15 лет работы СК