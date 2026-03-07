https://ria.ru/20260307/shvetsiya-2079160683.html
СМИ: в Швеции взяли под контроль судно с неустановленным флагом
швеция
СМИ: в Швеции взяли под контроль судно с неустановленным флагом
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости.
Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом, оно подозревается в отсутствии гражданства, передает агентство Рейтер
со ссылкой на ведомство.
С опорой на данные трекинг-сервиса Marine Traffic агентство указывает, что Caffa - 96-метровое грузовое судно.
"Береговая охрана взяла под контроль судно с неустановленным флагом, которое, следовательно, подозревается в том, что является судном без гражданства", - цитирует агентство заявление береговой охраны.
Ведомство ведет расследование инцидента на предмет возможного нарушения морского права.