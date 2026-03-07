Россиянина оштрафовали за картинку с пентаграммой в соцсети

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Суд в Камчатском крае оштрафовал мужчину за публикацию картинки с пентаграммой в соцсети 12-летней давности, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Из них следует, что мужчина в 2013, 2017 и 2020 годах на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал три картинки с запрещенной символикой. При этом на самой ранней публикации, как следует из материалов, изображен стоящий у письменной доски мужчина, рисующий пентаграмму в окружности. В результате на жителя Камчатки составили протокол по статье КоАП о публичном демонстрировании символики экстремистской организации – международного движения сатанистов*.

Защитник мужчины в суде утверждал, что по выявленным фактам публикаций сроки давности привлечения к административной ответственности истекли. Из пояснений самого мужчины следует, что с 2019 года страницу в соцсети он активно не вел, а старые публикации не просматривал, сообщается в материалах.

Однако, по мнению суда, мужчина "допустил продолжительную и не прекращённую публичную демонстрацию" символики экстремистской организации и не предпринял никаких действий по прекращению противоправного поведения. По итогу суд в середине февраля оштрафовал фигуранта.

"Признать (мужчину) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ , назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере одна тысяча рублей", - говорится в документе.