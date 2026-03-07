Рейтинг@Mail.ru
Россиянам напомнили об ответственности за езду с выключенными фарами - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/shtraf-2079174081.html
Россиянам напомнили об ответственности за езду с выключенными фарами
Россиянам напомнили об ответственности за езду с выключенными фарами - РИА Новости, 07.03.2026
Россиянам напомнили об ответственности за езду с выключенными фарами
Водителям за езду с выключенными фарами или неправильное использование дальнего света может грозит штраф до 500 рублей, рассказала РИА Новости юрист Валентина... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T06:22:00+03:00
2026-03-07T06:22:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978694491_0:137:3106:1884_1920x0_80_0_0_5faa8dacb3a2713816fe898c2c1c06bd.jpg
https://ria.ru/20260306/shtraf-2078897496.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978694491_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_597a9890bb5206d9fece01b6b82873da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Россиянам напомнили об ответственности за езду с выключенными фарами

РИА Новости: за езду с выключенными фарами грозит штраф до 500 рублей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкАвтодорога
Автодорога - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Автодорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Водителям за езду с выключенными фарами или неправильное использование дальнего света может грозит штраф до 500 рублей, рассказала РИА Новости юрист Валентина Бачурина.
Юрист отметила, что езда с выключенными фарами и неправильное использование дальнего света, согласно статье 12.20 КоАП РФ (Управление транспортным средством с нарушением правил пользования внешними световыми приборами), являются административными правонарушениями.
"За езду с выключенными фарами или неправильное использование дальнего света применяются санкции: предупреждение или штраф 500 рублей", - сказала член Союза юристов блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР.
Замер уровня тонировки передних стекол автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Россиян предупредили о штрафе за тонировку на машинах
6 марта, 03:27
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала