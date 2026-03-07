https://ria.ru/20260307/shtraf-2079174081.html
Россиянам напомнили об ответственности за езду с выключенными фарами
Водителям за езду с выключенными фарами или неправильное использование дальнего света может грозит штраф до 500 рублей, рассказала РИА Новости юрист Валентина... РИА Новости, 07.03.2026
общество, россия
