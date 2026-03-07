https://ria.ru/20260307/shtraf-2079164652.html
В Госдуме рассказали о штрафах за клевету в домовых чатах
В Госдуме рассказали о штрафах за клевету в домовых чатах - РИА Новости, 07.03.2026
В Госдуме рассказали о штрафах за клевету в домовых чатах
Штраф до 5 миллионов рублей может грозить за клевету, связанную с обвинением в совершении тяжкого преступления, а также штраф до 1 миллиона рублей - за... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T02:17:00+03:00
2026-03-07T02:17:00+03:00
2026-03-07T02:17:00+03:00
россия
александр якубовский
госдума рф
тсж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3cdd017504ade33cb5070d670d43fdc5.jpg
https://ria.ru/20260222/shtraf-2076035332.html
https://ria.ru/20260220/zhkkh-2075642946.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_df0e86c4dbfde72a44da1a3c71ee75b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр якубовский, госдума рф, тсж
Россия, Александр Якубовский, Госдума РФ, ТСЖ
В Госдуме рассказали о штрафах за клевету в домовых чатах
РИА Новости: за клевету в домовых чатах грозит штраф до пяти миллионов рублей
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Штраф до 5 миллионов рублей может грозить за клевету, связанную с обвинением в совершении тяжкого преступления, а также штраф до 1 миллиона рублей - за публичную клевету в интернете, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Оскорбления в домовых чатах могут повлечь реальную ответственность. Если такой чат используется для обсуждения общедомовых вопросов и в нем состоит значительное количество участников, сообщения в нем признаются публичными. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, образует состав клеветы и подпадает под статью 128.1 УК РФ
. В зависимости от квалификации деяния возможны штрафы: до 1 миллиона рублей - за публичную клевету с использованием сети "Интернет", до 5 миллионов рублей - при клевете, связанной с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления", - сказал Якубовский
.
Парламентарий отметил, что анонимность в мессенджерах не освобождает от ответственности.
"Скриншоты переписки, показания участников чата и данные, получаемые от администраторов сервисов, принимаются судами в качестве доказательств", - заключил он.
Управляющие компании, ТСЖ
и жилищные кооперативы с 1 сентября 2026 года будут обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жильцами через национальный мессенджер Max, сообщил ранее агентству Якубовский.