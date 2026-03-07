В Госдуме рассказали о штрафах за клевету в домовых чатах

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Штраф до 5 миллионов рублей может грозить за клевету, связанную с обвинением в совершении тяжкого преступления, а также штраф до 1 миллиона рублей - за публичную клевету в интернете, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.