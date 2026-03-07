Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о штрафах за клевету в домовых чатах - РИА Новости, 07.03.2026
02:17 07.03.2026
В Госдуме рассказали о штрафах за клевету в домовых чатах
В Госдуме рассказали о штрафах за клевету в домовых чатах
Штраф до 5 миллионов рублей может грозить за клевету, связанную с обвинением в совершении тяжкого преступления, а также штраф до 1 миллиона рублей - за... РИА Новости, 07.03.2026
Россия, Александр Якубовский, Госдума РФ, ТСЖ
В Госдуме рассказали о штрафах за клевету в домовых чатах

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Штраф до 5 миллионов рублей может грозить за клевету, связанную с обвинением в совершении тяжкого преступления, а также штраф до 1 миллиона рублей - за публичную клевету в интернете, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Оскорбления в домовых чатах могут повлечь реальную ответственность. Если такой чат используется для обсуждения общедомовых вопросов и в нем состоит значительное количество участников, сообщения в нем признаются публичными. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, образует состав клеветы и подпадает под статью 128.1 УК РФ. В зависимости от квалификации деяния возможны штрафы: до 1 миллиона рублей - за публичную клевету с использованием сети "Интернет", до 5 миллионов рублей - при клевете, связанной с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления", - сказал Якубовский.
Парламентарий отметил, что анонимность в мессенджерах не освобождает от ответственности.
"Скриншоты переписки, показания участников чата и данные, получаемые от администраторов сервисов, принимаются судами в качестве доказательств", - заключил он.
Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы с 1 сентября 2026 года будут обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жильцами через национальный мессенджер Max, сообщил ранее агентству Якубовский.
РоссияАлександр ЯкубовскийГосдума РФТСЖ
 
 
