01:57 07.03.2026
Полиция Дубая предупредила о штрафе за вызывающую панику информацию
в мире
дубай
сша
иран
дубай
сша
иран
в мире, дубай, сша, иран
В мире, Дубай, США, Иран
Район Даунтаун Дубай в Дубае. Архивное фото
СТАМБУЛ, 7 мар – РИА Новости. Штраф в размере как минимум 200 тысяч дирхамов (более 54 тысяч долларов) грозит тем, кто распространяет в ОАЭ дезинформацию или данные, вызывающие массовую панику, сообщили РИА Новости в полиции Дубая.
"Распространение слухов, ложной информации или любых данных, противоречащих официальным объявлениям или способных вызвать массовую панику или угрозу общественной безопасности, порядку или здоровью граждан, запрещено в ОАЭ", - сообщили в полиции.
Нарушителям запрета грозят санкции – лишение свободы на срок не менее двух лет и штраф от 200 тысяч дирхамов (более 54 тысяч долларов), предупредили в полиции. Наказание грозит даже тем, кто поделился чужим контентом.
Также полиция призвала не публиковать фотографии важных с точки зрения безопасности объектов, особенно на фоне эскалации в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреДубайСШАИран
 
 
