https://ria.ru/20260307/shlagbaum-2079177385.html
В Госдуме рассказали, как законно установить шлагбаум во дворе
В Госдуме рассказали, как законно установить шлагбаум во дворе - РИА Новости, 07.03.2026
В Госдуме рассказали, как законно установить шлагбаум во дворе
Необходимо заручиться поддержкой большинства собственников квартир и принять соответствующее решение на общем собрании, чтобы установка шлагбаума во дворе была... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T07:18:00+03:00
2026-03-07T07:18:00+03:00
2026-03-07T07:19:00+03:00
россия
сергей колунов
госдума рф
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_70a73af00d6645b9bc027581d2b4413e.jpg
https://ria.ru/20260301/parkovka-2077562917.html
https://ria.ru/20260220/shtraf-2075643381.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_158f32a4c380294c4a38a201e5ee9767.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей колунов, госдума рф, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Сергей Колунов, Госдума РФ, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Госдуме рассказали, как законно установить шлагбаум во дворе
Колунов: решение об установке шлагбаума принимает общее собрание собственников
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Необходимо заручиться поддержкой большинства собственников квартир и принять соответствующее решение на общем собрании, чтобы установка шлагбаума во дворе была законной, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Ранее Колунов
в беседе с агентством сообщил, что штраф до 300 тысяч рублей грозит виновному лицу за незаконную установку шлагбаума во дворе.
"Если в вашем дворе стоят "чужие" машины - машины жителей соседних домов или людей, которые работают поблизости, - а свою поставить некуда, вы наверняка задумывались, что с этим можно сделать, как исправить ситуацию", - сказал агентству депутат.
Выход есть: чтобы исключить парковку "чужих" автомобилей на придомовой территории, можно установить шлагбаум, предложил Колунов.
"Для установки шлагбаума необходимо заручиться поддержкой других собственников квартир. Для этого надо принять соответствующее решение на общем собрании собственников жилья", - уточнил парламентарий.
Колунов добавил, что решение считается принятым, если "за" проголосует более половины собственников квартир. По его словам, далее протокол собрания надо отправить в местную администрацию, а потом, как правило, согласовать установку с ГИБДД
, МЧС России
и пожарными.