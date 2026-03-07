В Нижегородской области три школьника попали в больнице после отравления

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар - РИА Новости. Трое учеников находятся в больнице после отравления в школе Богородска Нижегородской области, сообщил министр образования региона Михаил Пучков.

Он отметил, что сейчас устанавливают причины произошедшего, взяты все необходимые смывы в пищеблоке и вирусологические анализы у сотрудников.