В Нижегородской области три школьника попали в больнице после отравления

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар - РИА Новости. Трое учеников находятся в больнице после отравления в школе Богородска Нижегородской области, сообщил министр образования региона Михаил Пучков.
"Держу на особом контроле ситуацию с отравлением в школе Богородска. По информации министерства здравоохранения, сейчас в стационаре находятся три школьника, состояние всех удовлетворительное, не вызывающее опасений, тяжелых отравлений не зафиксировано", - написал Пучков в мессенджере Max.
Он отметил, что сейчас устанавливают причины произошедшего, взяты все необходимые смывы в пищеблоке и вирусологические анализы у сотрудников.
Ранее управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило, что 4 марта поступила информация о регистрации случаев заболеваемости острой кишечной инфекцией в школе №6 Богородского округа. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование, работа школы приостановлена. Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
