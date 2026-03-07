Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области три школьника попали в больнице после отравления - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 07.03.2026 (обновлено: 23:48 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/shkola-2079286566.html
В Нижегородской области три школьника попали в больнице после отравления
В Нижегородской области три школьника попали в больнице после отравления - РИА Новости, 07.03.2026
В Нижегородской области три школьника попали в больнице после отравления
Трое учеников находятся в больнице после отравления в школе Богородска Нижегородской области, сообщил министр образования региона Михаил Пучков. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T21:15:00+03:00
2026-03-07T23:48:00+03:00
происшествия
богородск
нижегородская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/32/1532683272_0:354:3011:2048_1920x0_80_0_0_deebf361bc7dbb5579f8c7d3b7bcd55b.jpg
https://ria.ru/20260211/peterburg-2073725463.html
богородск
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/32/1532683272_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_889f67a8d933030dc261bd0bcbd33ee5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, богородск, нижегородская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Богородск, Нижегородская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Нижегородской области три школьника попали в больнице после отравления

В Богородске троих учеников госпитализировали после отравления в школе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар - РИА Новости. Трое учеников находятся в больнице после отравления в школе Богородска Нижегородской области, сообщил министр образования региона Михаил Пучков.
"Держу на особом контроле ситуацию с отравлением в школе Богородска. По информации министерства здравоохранения, сейчас в стационаре находятся три школьника, состояние всех удовлетворительное, не вызывающее опасений, тяжелых отравлений не зафиксировано", - написал Пучков в мессенджере Max.
Он отметил, что сейчас устанавливают причины произошедшего, взяты все необходимые смывы в пищеблоке и вирусологические анализы у сотрудников.
Ранее управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило, что 4 марта поступила информация о регистрации случаев заболеваемости острой кишечной инфекцией в школе №6 Богородского округа. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование, работа школы приостановлена. Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Петербурге выявили 96 случаев острой кишечной инфекции
11 февраля, 17:49
 
ПроисшествияБогородскНижегородская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала