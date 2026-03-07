Рейтинг@Mail.ru
Названы сервисы, которые банки “втихую” подключают клиентам - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 07.03.2026 (обновлено: 11:48 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/servisy-2079162051.html
Названы сервисы, которые банки “втихую” подключают клиентам
Названы сервисы, которые банки “втихую” подключают клиентам - РИА Новости, 07.03.2026
Названы сервисы, которые банки “втихую” подключают клиентам
Нередки случаи, когда банки без согласия клиентов подключают ненужные услуги. Как отказаться от них и вернуть деньги, агентству "Прайм" рассказал вице-президент РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T02:24:00+03:00
2026-03-07T11:48:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075702699_0:187:2998:1873_1920x0_80_0_0_6de6a0fd75bfe92f6d4be0c9bd36975c.jpg
https://ria.ru/20260224/kreditka-2076148458.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075702699_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8292c1bd00686a3e594d959d37800f94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Экономика
Названы сервисы, которые банки “втихую” подключают клиентам

Медиатор Хрулев: банки без согласия клиентов подключают ненужные услуги

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТелефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Телефон
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Нередки случаи, когда банки без согласия клиентов подключают ненужные услуги. Как отказаться от них и вернуть деньги, агентству "Прайм" рассказал вице-президент Ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев.
Он объяснил, что так происходит, когда при подписании документов в банке клиент не обращает внимание на прописанные мелким шрифтом в договоре пункты или заранее проставленные галочки в "стандартной форме".
«
“Через месяц обнаруживаешь в выписке списания за услуги, о которых не просил. СМС-информирование, страхование жизни, юридическая поддержка, подписка на "финансовый помощник" и еще какой-нибудь "пакет привилегий". Каждая позиция по 100–300 рублей в месяц, но в сумме набегает ощутимо”, — отметил он.
По закону потребитель вправе потребовать возврата денег за подключенные без явного согласия услуги. Это можно сделать в самом банке, а если не удалось — жаловаться в Роспотребнадзор и Банк России. Перед обращением в суд есть смысл рассмотреть медиацию - это последняя возможность решить спор без юридических тяжб, заключил Хрулев.
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Экономист раскрыла опасности кредитки с лимитом в 50 тысяч рублей
24 февраля, 02:10
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала