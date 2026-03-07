Названы сервисы, которые банки “втихую” подключают клиентам

Он объяснил, что так происходит, когда при подписании документов в банке клиент не обращает внимание на прописанные мелким шрифтом в договоре пункты или заранее проставленные галочки в "стандартной форме".

“Через месяц обнаруживаешь в выписке списания за услуги, о которых не просил. СМС-информирование, страхование жизни, юридическая поддержка, подписка на "финансовый помощник" и еще какой-нибудь "пакет привилегий". Каждая позиция по 100–300 рублей в месяц, но в сумме набегает ощутимо”, — отметил он.

По закону потребитель вправе потребовать возврата денег за подключенные без явного согласия услуги. Это можно сделать в самом банке, а если не удалось — жаловаться в Роспотребнадзор и Банк России. Перед обращением в суд есть смысл рассмотреть медиацию - это последняя возможность решить спор без юридических тяжб, заключил Хрулев.