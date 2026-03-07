Рейтинг@Mail.ru
В иранском городе Исфахан прогремела серия взрывов
20:10 07.03.2026 (обновлено: 20:16 07.03.2026)
В иранском городе Исфахан прогремела серия взрывов
В иранском городе Исфахан прогремела серия взрывов
Серия взрывов слышна в городе Исфахан на юге Ирана, передает иранское агентство Nour News. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T20:10:00+03:00
2026-03-07T20:16:00+03:00
В иранском городе Исфахан прогремела серия взрывов

Nour News: в иранском городе Исфахан прогремела серия взрывов

ТЕГЕРАН, 7 мар – РИА Новости. Серия взрывов слышна в городе Исфахан на юге Ирана, передает иранское агентство Nour News.
"Серия из нескольких взрывов произошла сейчас в городе Исфхан", - говорится в сообщении.
Подробностей агентство не приводит.
