https://ria.ru/20260307/serija-2079278456.html
В иранском городе Исфахан прогремела серия взрывов
В иранском городе Исфахан прогремела серия взрывов - РИА Новости, 07.03.2026
В иранском городе Исфахан прогремела серия взрывов
Серия взрывов слышна в городе Исфахан на юге Ирана, передает иранское агентство Nour News. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T20:10:00+03:00
2026-03-07T20:10:00+03:00
2026-03-07T20:16:00+03:00
в мире
исфахан
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079278741_0:1055:1228:1746_1920x0_80_0_0_0fc6916b79a3afa997f7b389d9783928.jpg
https://ria.ru/20260307/napadenie-2079266437.html
исфахан
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079278741_0:940:1228:1861_1920x0_80_0_0_402cbd0f1e6941b7105d97b4e2f9e3ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, исфахан, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Исфахан, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В иранском городе Исфахан прогремела серия взрывов
Nour News: в иранском городе Исфахан прогремела серия взрывов