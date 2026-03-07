Рейтинг@Mail.ru
Вучич пообещал запустить в Сербии массовое производство роботов-собак - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/serbija-2079226370.html
Вучич пообещал запустить в Сербии массовое производство роботов-собак
Вучич пообещал запустить в Сербии массовое производство роботов-собак - РИА Новости, 07.03.2026
Вучич пообещал запустить в Сербии массовое производство роботов-собак
Сербия и китайская компания Minth в июне-сентябре 2026 года откроют первую в стране фабрику по производству гуманоидных роботов и роботов-собак, сообщил... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T14:58:00+03:00
2026-03-07T14:58:00+03:00
в мире
сербия
китай
белград (город)
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
https://ria.ru/20250718/robot-2030004577.html
https://ria.ru/20251016/kitaj-2048675540.html
сербия
китай
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, китай, белград (город), александр вучич
В мире, Сербия, Китай, Белград (город), Александр Вучич
Вучич пообещал запустить в Сербии массовое производство роботов-собак

Вучич: Сербия запустит производство гуманоидных роботов и роботов-собак в 2026 г

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. Сербия и китайская компания Minth в июне-сентябре 2026 года откроют первую в стране фабрику по производству гуманоидных роботов и роботов-собак, сообщил сербский президент Александр Вучич.
Глава сербского государства в субботу представляет в правительственном комплексе "Палата Сербия" в присутствии министров, командования вооруженных сил и руководства госпредприятий национальную стратегию развития "Сербия 2030". Со сцены к собравшимся обратился гуманоидный робот Lumi, который заверил их в том, что Сербия к 2030 году будет страной знаний, развития и новых возможностей.
Первый в мире гуманоидный робот, который может сам заменить себе батарею - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Китайская компания представила первого в мире робота-гуманоида
18 июля 2025, 16:29
«
"Думаю, что мы уже в июне, самое позднее в сентябре, откроем первую фабрику гуманоидных роботов в нашей стране. Они будут производиться на заводе (инвестора из КНР - ред.) Minth, горжусь тем, что лично участвовал в приведении этой компании в город Лозница", - сказал Вучич.
Президент Сербии уточнил, что сейчас разрабатываются комплексные системы для робототехники.
"Произведем в Сербии 1 тысячу таких роботов для разных целей и 10 тысяч многофункциональных роботов-собак. Вкладу искусственного интеллекта даю наибольшее преимущество в будущем", - подчеркнул сербский лидер.
Он 2 февраля обещал развернуть в Сербии массовое производство роботов и представить тысячи экземпляров на следующем военном параде, после того как с послом КНР Ли Мином посетил презентацию компании AGIBOT Innovation в Китайском культурном центре в Белграде. Человекообразные роботы тогда исполнили танец под музыку в сербских национальных жилетках, а также побеседовали с Вучичем.
Робот-собака в Ханчжоу, КНР - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Китае патрулировать улицы начали роботы-собаки, пишет Global Times
16 октября 2025, 17:08
 
В миреСербияКитайБелград (город)Александр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала