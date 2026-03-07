Вучич пообещал запустить в Сербии массовое производство роботов-собак

БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. Сербия и китайская компания Minth в июне-сентябре 2026 года откроют первую в стране фабрику по производству гуманоидных роботов и роботов-собак, сообщил сербский президент Александр Вучич.

Глава сербского государства в субботу представляет в правительственном комплексе "Палата Сербия" в присутствии министров, командования вооруженных сил и руководства госпредприятий национальную стратегию развития "Сербия 2030". Со сцены к собравшимся обратился гуманоидный робот Lumi, который заверил их в том, что Сербия к 2030 году будет страной знаний, развития и новых возможностей.

« "Думаю, что мы уже в июне, самое позднее в сентябре, откроем первую фабрику гуманоидных роботов в нашей стране. Они будут производиться на заводе (инвестора из КНР - ред.) Minth, горжусь тем, что лично участвовал в приведении этой компании в город Лозница", - сказал Вучич

Президент Сербии уточнил, что сейчас разрабатываются комплексные системы для робототехники.

"Произведем в Сербии 1 тысячу таких роботов для разных целей и 10 тысяч многофункциональных роботов-собак. Вкладу искусственного интеллекта даю наибольшее преимущество в будущем", - подчеркнул сербский лидер.