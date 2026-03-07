https://ria.ru/20260307/semja-2079199081.html
В Новосибирской области при пожаре погибли мать и двое детей
В Новосибирской области при пожаре погибли мать и двое детей - РИА Новости, 07.03.2026
В Новосибирской области при пожаре погибли мать и двое детей
Многодетная мать и ее двое детей трёх и пяти лет погибли на пожаре в посёлке Майский Новосибирской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 07.03.2026
