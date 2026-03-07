Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области при пожаре погибли мать и двое детей - РИА Новости, 07.03.2026
11:04 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/semja-2079199081.html
В Новосибирской области при пожаре погибли мать и двое детей
В Новосибирской области при пожаре погибли мать и двое детей
Многодетная мать и ее двое детей трёх и пяти лет погибли на пожаре в посёлке Майский Новосибирской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 07.03.2026
происшествия, россия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирской области при пожаре погибли мать и двое детей

Женщина с двумя детьми погибла на пожаре в Новосибирской области

© РИА Новости / Павел Лисицын
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 7 мар - РИА Новости. Многодетная мать и ее двое детей трёх и пяти лет погибли на пожаре в посёлке Майский Новосибирской области, сообщает ГУМЧС по региону.
"В поселке Майский при ликвидации пожара в частном доме многодетной семьи обнаружена женщина и двое детей (трех и пяти лет) без признаков жизни. Отца и двоих старших детей в жилье во время возгорания не было", - говорится в сообщении.
По данным главка МЧС, по прибытии пожарных интенсивно горела веранда и бревенчаиый дом. В течение полутора часов пожарные ликвидировали открытое горение на предварительной площади 70 квадратных метров. Во время тушения частично обрушилась кровля.
Для выяснения причин трагедии на место направлены специалисты пожарной лаборатории, следственная оперативная группа, в которую входят дознаватель МЧС России и следователи СК.
К месту пожара следуют психологи МЧС России для оказания экстренной психологической помощи родственникам и соседям погибших.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
