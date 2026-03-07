Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев обсуждает с США ослабление санкций в отношении российской нефти
07.03.2026
Дмитриев обсуждает с США ослабление санкций в отношении российской нефти
Дмитриев обсуждает с США ослабление санкций в отношении российской нефти
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне слов главы минфина РИА Новости, 07.03.2026
Дмитриев обсуждает с США ослабление санкций в отношении российской нефти

Дмитриев заявил, что обсуждает с США ослабление санкций в отношении нефти из РФ

Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне слов главы минфина США Скотта Бессента о возможном ослаблении санкций в отношении российской нефти заявил, что обсуждает эту тему с Вашингтоном.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские власти могут пойти на дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
"Обсуждаем это с США, так как западные санкции доказали, что они наносят ущерб мировой экономике", - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя публикацию о заявлении Бессента.
