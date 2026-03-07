https://ria.ru/20260307/sanktsii-2079168957.html
Дмитриев обсуждает с США ослабление санкций в отношении российской нефти
Дмитриев обсуждает с США ослабление санкций в отношении российской нефти - РИА Новости, 07.03.2026
Дмитриев обсуждает с США ослабление санкций в отношении российской нефти
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне слов главы минфина РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T03:38:00+03:00
2026-03-07T03:38:00+03:00
2026-03-07T05:45:00+03:00
экономика
сша
россия
вашингтон (штат)
скотт бессент
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069143769_0:79:901:585_1920x0_80_0_0_325418d16af5a4d3925c0c91cfeab210.jpg
https://ria.ru/20260306/ssha-2078889980.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069143769_0:0:879:659_1920x0_80_0_0_4c61cd1e6f97ef1732d944fd886d77ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, вашингтон (штат), скотт бессент, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, США, Россия, Вашингтон (штат), Скотт Бессент, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев обсуждает с США ослабление санкций в отношении российской нефти
Дмитриев заявил, что обсуждает с США ослабление санкций в отношении нефти из РФ