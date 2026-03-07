Бессент допустил дальнейшее ослабление санкций против нефти из России

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox Business допустил дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

"Мы можем рассанкционировать другую российскую нефть", — заявил он.

Бессент добавил, что США будут регулярно объявлять о новых мерах, направленных на снятие напряженности на нефтяном рынке, пока продолжается операция против Ирана.

В пятницу министр энергетики США Крис Райт сообщил, что США разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив

В прошлую субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Дональд Трамп же пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Той же ночью ВМС КСИР сообщил об установлении полного контроля над Ормузским проливом. Движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через акваторию стало невозможным. В корпусе добавили, что уничтожили там более десяти танкеров.