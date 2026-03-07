https://ria.ru/20260307/sanktsii-2079158203.html
Бессент допустил дальнейшее ослабление санкций против нефти из России
Бессент допустил дальнейшее ослабление санкций против нефти из России - РИА Новости, 07.03.2026
Бессент допустил дальнейшее ослабление санкций против нефти из России
Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox Business допустил дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T00:53:00+03:00
2026-03-07T00:53:00+03:00
2026-03-07T01:05:00+03:00
в мире
сша
россия
ближний восток
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006219429_0:370:2842:1969_1920x0_80_0_0_27e7f305b7b85139bc14ef73f4ca77d6.jpg
https://ria.ru/20250620/ormyzskiy-proliv-2024394371.html
https://ria.ru/20260306/neft-2078984357.html
https://ria.ru/20260306/tramp-2079095383.html
сша
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006219429_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3663daf59ab2ed6bad605385099c1ab8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, ближний восток, скотт бессент
В мире, США, Россия, Ближний Восток, Скотт Бессент
Бессент допустил дальнейшее ослабление санкций против нефти из России
Бессент: США могут еще больше ослабить санкции в отношении нефти из РФ
ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости.
Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox Business
допустил дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
"Мы можем рассанкционировать другую российскую нефть", — заявил он.
Бессент добавил, что США будут регулярно объявлять о новых мерах, направленных на снятие напряженности на нефтяном рынке, пока продолжается операция против Ирана.
В пятницу министр энергетики США
Крис Райт сообщил, что США разрешили Индии
продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив
.
В прошлую субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Дональд Трамп же пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Той же ночью ВМС КСИР сообщил об установлении полного контроля над Ормузским проливом. Движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через акваторию стало невозможным. В корпусе добавили, что уничтожили там более десяти танкеров.
К минувшей пятнице стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца сентября 2023 года превысила 94 доллара.