Бессент допустил дальнейшее ослабление санкций против нефти из России - РИА Новости, 07.03.2026
00:53 07.03.2026 (обновлено: 01:05 07.03.2026)
Бессент допустил дальнейшее ослабление санкций против нефти из России
в мире
сша
россия
ближний восток
скотт бессент
в мире, сша, россия, ближний восток, скотт бессент
В мире, США, Россия, Ближний Восток, Скотт Бессент
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Головное сооружение нефтепровода "Дружба" на нулевом километре у города Альметьевска
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox Business допустил дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
"Мы можем рассанкционировать другую российскую нефть", — заявил он.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
Бессент добавил, что США будут регулярно объявлять о новых мерах, направленных на снятие напряженности на нефтяном рынке, пока продолжается операция против Ирана.
В пятницу министр энергетики США Крис Райт сообщил, что США разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Катар ожидает рост цен на нефть до 150 долларов за баррель, пишет FT
Вчера, 13:09
В прошлую субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Дональд Трамп же пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Той же ночью ВМС КСИР сообщил об установлении полного контроля над Ормузским проливом. Движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через акваторию стало невозможным. В корпусе добавили, что уничтожили там более десяти танкеров.
К минувшей пятнице стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца сентября 2023 года превысила 94 доллара.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Трамп призвал не беспокоиться о растущих ценах на нефть
Вчера, 18:11
 
