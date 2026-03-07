Президент Молдавии опровергла, что весной страну ждет смена правительства

КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду опровергла, что весной страну ждет смена правительства, несмотря на то, что оппозиция готовит вотум недоверия премьеру Александру Мунтяну.

Она отметила, что перед правительством стоят важные задачи, включая экономические преобразования, реформу государственных институтов и продолжение курса на модернизацию страны.