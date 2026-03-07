Рейтинг@Mail.ru
Президент Молдавии опровергла, что весной страну ждет смена правительства - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/sanda-2079251884.html
Президент Молдавии опровергла, что весной страну ждет смена правительства
Президент Молдавии опровергла, что весной страну ждет смена правительства - РИА Новости, 07.03.2026
Президент Молдавии опровергла, что весной страну ждет смена правительства
Президент Молдавии Майя Санду опровергла, что весной страну ждет смена правительства, несмотря на то, что оппозиция готовит вотум недоверия премьеру Александру... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T17:51:00+03:00
2026-03-07T17:51:00+03:00
в мире
молдавия
майя санду
игорь додон
наша партия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_0:294:2828:1885_1920x0_80_0_0_3cc7170779ced3a0903a84100200d4b3.jpg
https://ria.ru/20260304/moldaviya-2078503276.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_158:0:2671:1885_1920x0_80_0_0_8d853518834301a460f53656fa936d3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, майя санду, игорь додон, наша партия
В мире, Молдавия, Майя Санду, Игорь Додон, Наша партия
Президент Молдавии опровергла, что весной страну ждет смена правительства

Санду опровергла, что весной Молдавию ждет смена правительства

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду опровергла, что весной страну ждет смена правительства, несмотря на то, что оппозиция готовит вотум недоверия премьеру Александру Мунтяну.
Ранее экс-президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон заявил, что социалисты готовятся зарегистрировать в парламенте проект вотума недоверия не только отдельным министрам, но и всему кабмину. Готовность поддержать эту инициативу выразили разные оппозиционные партии.
"Правительство только приступило к работе, скоро они представят план экономического роста. Зачем нам сейчас менять кабинет? У нас множество других реформ, на которых необходимо сосредоточиться", — заявила Санду журналистам.
Она отметила, что перед правительством стоят важные задачи, включая экономические преобразования, реформу государственных институтов и продолжение курса на модернизацию страны.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября 2025 года голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Власти Молдавии оказывают давление на мэров городов, заявил депутат
4 марта, 16:02
 
В миреМолдавияМайя СандуИгорь ДодонНаша партия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала