Президент Молдавии опровергла, что весной страну ждет смена правительства

КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду опровергла, что весной страну ждет смена правительства, несмотря на то, что оппозиция готовит вотум недоверия премьеру Александру Мунтяну.
Ранее экс-президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон заявил, что социалисты готовятся зарегистрировать в парламенте проект вотума недоверия не только отдельным министрам, но и всему кабмину. Готовность поддержать эту инициативу выразили разные оппозиционные партии.
"Правительство только приступило к работе, скоро они представят план экономического роста. Зачем нам сейчас менять кабинет? У нас множество других реформ, на которых необходимо сосредоточиться", — заявила Санду журналистам.
Она отметила, что перед правительством стоят важные задачи, включая экономические преобразования, реформу государственных институтов и продолжение курса на модернизацию страны.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября 2025 года голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.