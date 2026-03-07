МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российская армия по всем направлениям выигрывает в конфликте на Украине, пока Киев движется к краху, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Русские выигрывают эту войну. Они накопили резервы, которые смогут задействовать. Они увеличили объем производства боеприпасов в таких масштабах, каких вы никогда ранее не видели. США этого не делали. Никто в Европе этого не делал. Они выигрывают войну еще и в геополитическом плане. У них больше поддержки по всему миру", — сказал он.
Макрон сделал странное заявление об Украине
Вчера, 18:22
По словам эксперта, Украина сейчас переживает экономический и политический коллапс, что делает невозможным поддержание боеспособности армии.
В феврале аудиторы Пентагона, госдепа и USAID в докладе конгрессу США указали на превосходство российских сил над ВСУ. Украинская армия не остановила продвижение российских сил, констатируют авторы доклада. При этом ВСУ серьезно истощены, "остаются плохо подготовленными к реагированию на тактические наступления российских сил", сообщают авторы доклада со ссылкой на разведуправление Пентагона.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем рассказывают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации.