"Никогда раньше не видели". В США внезапно высказались о победе России - РИА Новости, 07.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 07.03.2026
"Никогда раньше не видели". В США внезапно высказались о победе России
"Никогда раньше не видели". В США внезапно высказались о победе России - РИА Новости, 07.03.2026
"Никогда раньше не видели". В США внезапно высказались о победе России
Российская армия по всем направлениям выигрывает в конфликте на Украине, пока Киев движется к краху, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 07.03.2026
"Никогда раньше не видели". В США внезапно высказались о победе России

Риттер: Россия по всем фронтам выигрывает в конфликте на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российская армия по всем направлениям выигрывает в конфликте на Украине, пока Киев движется к краху, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Русские выигрывают эту войну. Они накопили резервы, которые смогут задействовать. Они увеличили объем производства боеприпасов в таких масштабах, каких вы никогда ранее не видели. США этого не делали. Никто в Европе этого не делал. Они выигрывают войну еще и в геополитическом плане. У них больше поддержки по всему миру", — сказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Макрон сделал странное заявление об Украине
Вчера, 18:22
По словам эксперта, Украина сейчас переживает экономический и политический коллапс, что делает невозможным поддержание боеспособности армии.
В феврале аудиторы Пентагона, госдепа и USAID в докладе конгрессу США указали на превосходство российских сил над ВСУ. Украинская армия не остановила продвижение российских сил, констатируют авторы доклада. При этом ВСУ серьезно истощены, "остаются плохо подготовленными к реагированию на тактические наступления российских сил", сообщают авторы доклада со ссылкой на разведуправление Пентагона.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем рассказывают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации.
Задержание украинцев, перевозивших валюту и золото, венгерскими правоохранителями. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Произошедшее с украинцами в Венгрии вызвало панику в Германии
Вчера, 16:01
 
