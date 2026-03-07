Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото

Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России

МИД России рассказал о случаях манипуляции темой ядерной энергетики в мире

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Тема ядерной энергетики в последние годы становится частью политических манипуляций и спекуляций, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Последние годы тема ядерной энергетики, атомной энергии становится частью политических манипуляций и спекуляций. Конечно, это всегда было фактором международных отношений, но именно с точки зрения того, как обезопасить человечество", - сказала Захарова

Она добавила, что сейчас ядерная проблематика используется Западом исключительно в контексте не повышения безопасности, а манипулирования в конъюнктурных соображениях и целях.