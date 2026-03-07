Рейтинг@Mail.ru
МИД России рассказал о случаях манипуляции темой ядерной энергетики в мире
14:33 07.03.2026 (обновлено: 14:34 07.03.2026)
МИД России рассказал о случаях манипуляции темой ядерной энергетики в мире
2026
россия, мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Россия, Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Тема ядерной энергетики в последние годы становится частью политических манипуляций и спекуляций, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Последние годы тема ядерной энергетики, атомной энергии становится частью политических манипуляций и спекуляций. Конечно, это всегда было фактором международных отношений, но именно с точки зрения того, как обезопасить человечество", - сказала Захарова.
Она добавила, что сейчас ядерная проблематика используется Западом исключительно в контексте не повышения безопасности, а манипулирования в конъюнктурных соображениях и целях.
"Как с точки зрения политической риторики и действий на международных площадках, в международных отношениях, так и на практике", - подчеркнула дипломат.
Сергей Рябков: США не стоит раскачивать лодку словами о ядерных испытаниях
Россия Мария Захарова Военная операция США и Израиля против Ирана В мире
 
 
