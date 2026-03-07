https://ria.ru/20260307/rossiya-2079223670.html
МИД России рассказал о случаях манипуляции темой ядерной энергетики в мире
МИД России рассказал о случаях манипуляции темой ядерной энергетики в мире
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Тема ядерной энергетики в последние годы становится частью политических манипуляций и спекуляций, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Последние годы тема ядерной энергетики, атомной энергии становится частью политических манипуляций и спекуляций. Конечно, это всегда было фактором международных отношений, но именно с точки зрения того, как обезопасить человечество", - сказала Захарова
.
Она добавила, что сейчас ядерная проблематика используется Западом исключительно в контексте не повышения безопасности, а манипулирования в конъюнктурных соображениях и целях.
"Как с точки зрения политической риторики и действий на международных площадках, в международных отношениях, так и на практике", - подчеркнула дипломат.