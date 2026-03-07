Рейтинг@Mail.ru
На Западе началась паника после предупреждения России в адрес Финляндии
09:23 07.03.2026 (обновлено: 15:01 07.03.2026)
На Западе началась паника после предупреждения России в адрес Финляндии
На Западе началась паника после предупреждения России в адрес Финляндии - РИА Новости, 07.03.2026
На Западе началась паника после предупреждения России в адрес Финляндии
Кремль жестко предупредил Хельсинки о последствиях размещения на территории Финляндии ядерного оружия, следует из статьи британского издания Daily Express. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T09:23:00+03:00
2026-03-07T15:01:00+03:00
в мире, финляндия, россия, москва, дмитрий песков, нато
В мире, Финляндия, Россия, Москва, Дмитрий Песков, НАТО
На Западе началась паника после предупреждения России в адрес Финляндии

Express: РФ сделала Финляндии серьезное предупреждение из-за ядерного оружия

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКремль и международный деловой центр "Москва-Сити"
Кремль и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Кремль и международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Кремль жестко предупредил Хельсинки о последствиях размещения на территории Финляндии ядерного оружия, следует из статьи британского издания Daily Express.
"Россия выступила с серьезным предупреждением в адрес Финляндии в связи с возможностью размещения на ее территории атомного оружия. <…> Москва с яростью отреагировала на действия скандинавской страны, являющейся членом НАТО, по отмене действующего полного запрета", — говорится в материале.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Сумасшедшие". Заявление Кремля о ядерном оружии в Финляндии поразило Запад
Вчера, 08:34
В четверг финский министр обороны Антти Хяккянен заявил, что правительство предлагает разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны, если это связано с обороной Финляндии, в остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что размещение Финляндией ядерного оружия станет угрозой для России, в ответ Москва примет соответствующие меры.
Финский военный - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Россия вынуждена начать". В Финляндии сделали заявление о ядерном оружии
6 марта, 17:57
 
