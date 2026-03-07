https://ria.ru/20260307/rossiya-2079187481.html
На Западе началась паника после предупреждения России в адрес Финляндии
На Западе началась паника после предупреждения России в адрес Финляндии - РИА Новости, 07.03.2026
На Западе началась паника после предупреждения России в адрес Финляндии
Кремль жестко предупредил Хельсинки о последствиях размещения на территории Финляндии ядерного оружия, следует из статьи британского издания Daily Express. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T09:23:00+03:00
2026-03-07T09:23:00+03:00
2026-03-07T15:01:00+03:00
в мире
финляндия
россия
москва
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012048944_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_d3d44f61473c0b1ec0881ca970375633.jpg
https://ria.ru/20260307/kreml-2079182346.html
https://ria.ru/20260306/finlyandiya-2079091033.html
финляндия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012048944_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_dc3f0c457d13372f694ac013a6ae915b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, москва, дмитрий песков, нато
В мире, Финляндия, Россия, Москва, Дмитрий Песков, НАТО
На Западе началась паника после предупреждения России в адрес Финляндии
Express: РФ сделала Финляндии серьезное предупреждение из-за ядерного оружия