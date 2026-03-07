Десятки рейсов к единичным и очень с оказией: таково соотношение уже выполненных полетов наших авиакомпаний из Ближневосточного региона к тем, что совершили европейские авиаперевозчики. На родину вернулись тысячи наших.

Военным действиям в Персидском заливе и окрестностях уже несколько дней, и по скорости реакции властей, степени организованности сотрудников дипломатических миссий и экстренных служб понятно, кто работает работу и выполняет профессиональный долг, а кто, распушив остатки оперения, вышел погулять и покрасоваться.

Невозможно представить себе ту нагрузку, которую несут на этой войне наши дипломаты, работающие круглосуточно. Потому что они не только госслужащие. Они — люди. И у них есть семьи. Которые тоже под бомбами. В официальных соцсетях нашего диппредставительства в Иране опубликован пост , где дипломаты, привыкшие к обязательной профессиональной сдержанности, описывают, как выглядит то, что на официальном языке называется "вывозом" и "эвакуацией". Речь идет о семьях. Но ровно так же русские дипломаты вывозят абсолютно незнакомых людей.

Потому что и те и другие — наши. Наши мужчины вывозят наших прекрасных женщин и детей. Это наша родня. Что бы ни говорили разнообразные сетевые сплетники и сплетницы, нашедшие и время, и место посчитать деньги в чужих карманах и оценить ухоженность чужих зубов.

На этой неделе Владимир Путин публично дал прямые поручения нашему внешнеполитическому ведомству и МЧС, чтобы те "сделали все необходимое для вывоза граждан".

Слова президента — не только для чиновников и специалистов, но и для всех наших, кто оказались в регионе военного конфликта, эскалирующегося с каждым часом.

Слова президента — чтобы успокоить людей, чтобы им сказать: мы не бросаем своих. Нигде. Никогда и ни при каких обстоятельствах.

Чтобы оценить хотя бы в первом приближении уровень усилий, что совершают сегодня мидовские работники, вся Росавиация, парни и девушки из МЧС и других российских ведомств, достаточно представить небо над регионом военного конфликта.

Сотни ракет и беспилотников, барражирующие военные самолеты, ну и снаряды, которыми стреляют системы ПВО. А теперь мысленно отправьте в небо гражданский лайнер. Он должен долететь. Приземлиться, забрать пассажиров. Взлететь и благополучно доставить людей домой. Покормить их, как полагается, в воздухе. Обслужить. Если нужно, развлечь. Или, если потребуется, успокоить. Делая все это с осознанием всей степени риска.

Чтобы оценить слова наших противников из Европы и врагов — тех, что в Киеве, — о нашей "международной изоляции", достаточно представить интенсивность дипломатических обменов со всеми государствами Ближневосточного региона. И с монархиями Залива. И с руководством Исламской Республики Иран. И с Израилем. Какой же квалификацией, даром убеждения и, самое главное, каким кредитом доверия должна обладать наша страна, чтобы суметь договориться, например, о предоставлении безопасных воздушных коридоров! Как для посадки. Так и для взлета. И так — с каждым из трех с лишним десятков уже выполненных рейсов.

Ни одна из стран, будь она трижды сверхдержава, таким доверием в международных отношениях сегодня не обладает.

Это доверие было заработано десятилетиями честной внешней политики. Постоянством ее курса. И железной волей стоять рядом с теми, кого мы, русские, считали друзьями и партнерами, если им приходилось или приходится тяжело. Союзничество — слово для нас священное. Долг в отношении друзей — неукоснителен. А дружба — понятие круглосуточное и круглогодичное.

Поэтому несколько тысяч наших соотечественников сегодня уже на родине. Поэтому Россия вывозит сегодня и остальных.

В момент кризиса, тем более такого острого, мы не смотрим ни на чины, ни на звания, ни на деньги. Мы не умеем зарабатывать на чужих бедах и проблемах. В отличие от.

Россия не в первый раз показывает пример нравственной государственной бескорыстности. Шесть лет назад мы отправили в брошенную всеми брюссельскими, парижскими, берлинскими, всеми этими фон дер Ляйен, Макронами, Меркель и Ко задыхающуюся от ковида Италию несколько военных бортов. Чтобы помочь итальянским медикам. Чтобы спасти итальянских стариков, на которых уже ни у кого не хватало ни рук, ни сил, ни денег. Они были обречены. Русские военврачи встали рядом со своими коллегами с Апеннин и стояли столько, сколько потребовалось, чтобы разрулить ту санитарную катастрофу и тот пандемический ад, которые уже стерлись из памяти.

Специалистов по хим- и биозащите, врачей, медсестер, оборудование и СИЗы Россия отправила не для того, чтобы попробовать "снять санкции", а потому, что наша цивилизационная модель не предполагает делания денег или получения иных преимуществ на чужом несчастье. Ровно так же, как несколько дней назад наш ледокол "Мурманск" отправился на выручку застрявшему во льдах Финского залива танкеру Olympic Friendship.

Живя по нравственному императиву и помогая всем попавшим в беду, Россия не могла оказаться в "международной изоляции", как того алкалось европейским политперсонажам и их киевским протеже. Пока люди умеют отличать добро от зла, речь ни о какой изоляции идти не могла. А сегодня, видя степень влияния, порядочности, искренности в политике, это просто невозможно представить. Дураков, чтобы купить их на русофобские печеньки, на международной арене больше не осталось.

Это тоже важный промежуточный итог.

Есть и еще один результат.

В политику — с подачи России — вернулись нормы отношений. Когда друг — это друг. И когда помогут даже попавшему в беду недоброжелателю. Те, кто это видят, понимают, что с нами не только можно — с нами нужно иметь дело.

В сегодняшнем аду военного конфликта, где убивают детей — сотнями, где доверие изгнано из дипломатического лексикона, где льется кровь, где ожесточаются и люди, и страны, Россия стала нравственным камертоном. На этот ритм отзываются и сердца, и умы, и души.

И это достижение — ничуть не менее значительное и важное для нашего общего будущего, чем воинские триумфы наших парней на ЛБС в Донбассе.