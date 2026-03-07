Россиянам напомнили о праве проверить качество полученного лечения по ОМС

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россияне, которые по каким-то причинам не довольны качеством полученных медицинских услуг по ОМС, могут инициировать экспертизу своего лечения, для этого достаточно пожаловаться в страховую компанию, которая выдала им полис, рассказал в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

"Пациентам, которые недовольны качеством полученных медицинских услуг, надо идти жаловаться к своему страховщику, в котором у него полис ОМС. Не в больницу, не к главврачу и не в Минздрав, а в свою страховую компанию", - сказал Уфимцев

"Надо написать заявление, в котором изложить все аспекты, либо позвонить в колл-центр страховой компании. Она обязательно отреагирует, именно для этого она и существует. И для этого привлекает лучших экспертов", - уточнил он.

Глава ВСС напомнил, что проверка качества медицинских услуг - главная функция страховой медицинской организации. Страховщики ежегодно проводят 30 миллионов экспертиз, выявляя 5,8 миллиона нарушений. Но, как правило, проверкам подлежат сложные технологичные услуги.

"Простые услуги, где большой поток людей - например, первичные приемы, выборочно проверяется небольшая доля услуг", - сказал он.

"Но если в страховую компанию поступила жалоба, обязательно будет проведена экспертиза", - подчеркнул Уфимцев.

К экспертизе страховщики привлекают специальных экспертов из реестра Минздрава. "Это большой, серьезный штат медиков, специалистов, экспертов, которые этим занимаются постоянно или привлекаются для проверки на каких-то особых заболеваниях", - сказал глава ВСС.