09:06 07.03.2026
Россиянам напомнили о праве проверить качество полученного лечения по ОМС
Россиянам напомнили о праве проверить качество полученного лечения по ОМС
общество, евгений уфимцев, здоровье - общество
Общество, Евгений Уфимцев, Здоровье - Общество
Россиянам напомнили о праве проверить качество полученного лечения по ОМС

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россияне, которые по каким-то причинам не довольны качеством полученных медицинских услуг по ОМС, могут инициировать экспертизу своего лечения, для этого достаточно пожаловаться в страховую компанию, которая выдала им полис, рассказал в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
"Пациентам, которые недовольны качеством полученных медицинских услуг, надо идти жаловаться к своему страховщику, в котором у него полис ОМС. Не в больницу, не к главврачу и не в Минздрав, а в свою страховую компанию", - сказал Уфимцев.
Электронные страховые полисы ОМС - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Эксперт назвал причину аннулирования полисов ОМС
11 мая 2025, 11:11
"Надо написать заявление, в котором изложить все аспекты, либо позвонить в колл-центр страховой компании. Она обязательно отреагирует, именно для этого она и существует. И для этого привлекает лучших экспертов", - уточнил он.
Глава ВСС напомнил, что проверка качества медицинских услуг - главная функция страховой медицинской организации. Страховщики ежегодно проводят 30 миллионов экспертиз, выявляя 5,8 миллиона нарушений. Но, как правило, проверкам подлежат сложные технологичные услуги.
"Простые услуги, где большой поток людей - например, первичные приемы, выборочно проверяется небольшая доля услуг", - сказал он.
"Но если в страховую компанию поступила жалоба, обязательно будет проведена экспертиза", - подчеркнул Уфимцев.
Капельница в американской больнице - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Адвокат объяснила, как поступить при отказе в лечении по ОМС
18 июня 2025, 02:17
К экспертизе страховщики привлекают специальных экспертов из реестра Минздрава. "Это большой, серьезный штат медиков, специалистов, экспертов, которые этим занимаются постоянно или привлекаются для проверки на каких-то особых заболеваниях", - сказал глава ВСС.
При этом, если экспертиза проводится по жалобе клиента, то ему сообщат ее результат.
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Россиянам раскрыли, как получить медпомощь в частных клиниках по ОМС
16 февраля, 02:10
 
