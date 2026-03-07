https://ria.ru/20260307/rossijane-2079184073.html
Назван средний чек россиян на букеты к 8 марта
Назван средний чек россиян на букеты к 8 марта - РИА Новости, 07.03.2026
Назван средний чек россиян на букеты к 8 марта
Россияне в преддверии 8 марта тратили на букеты цветов в среднем 4076 рублей, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T08:46:00+03:00
2026-03-07T08:46:00+03:00
2026-03-07T08:46:00+03:00
общество
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155165/19/1551651913_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_1b4d81a77be2bceef260b51bd2f848a9.jpg
https://ria.ru/20260306/mezhdunarodnyy-zhenskiy-den-8-marta-2078996587.html
https://ria.ru/20250307/buket-2003537409.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155165/19/1551651913_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_aefd45d974a4d9444fc395d47ebd7c38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, международный женский день
Общество, Международный женский день
Назван средний чек россиян на букеты к 8 марта
Средний чек россиян на букеты к 8 марта составил 4 тысячи рублей
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россияне в преддверии 8 марта тратили на букеты цветов в среднем 4076 рублей, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости.
«
"По данным банка, средний чек покупки в цветочном магазине по случаю главного женского праздника года составил 4076 рублей", - говорится в исследовании.
Отмечается, что россияне значительно чаще предпочитают приобретать букеты в интернет-магазинах, где есть удобная опция доставки, и интерес к таким покупкам растет.
«
"Так, доля по их числу в преддверии 8 марта текущего года составила 78% от всех платежей в цветочных магазинах, а в офлайне – 22%. При этом годом ранее доля онлайна была 73%, а в офлайне – 27%", - сообщается в исследовании.
В рамках исследования были изучены все покупки по банковским картам в преддверии 8 марта в категории "магазины цветов".