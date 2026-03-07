Рейтинг@Mail.ru
Назван средний чек россиян на букеты к 8 марта
08:46 07.03.2026
Назван средний чек россиян на букеты к 8 марта
Назван средний чек россиян на букеты к 8 марта
Россияне в преддверии 8 марта тратили на букеты цветов в среднем 4076 рублей, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости.
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россияне в преддверии 8 марта тратили на букеты цветов в среднем 4076 рублей, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости.
«
"По данным банка, средний чек покупки в цветочном магазине по случаю главного женского праздника года составил 4076 рублей", - говорится в исследовании.
