Россия готова помочь в урегулировании на Ближнем Востоке, заявила Захарова
Россия готова активно помогать поиску путей остановки кровопролития на Ближнем Востоке и нахождению решений на основе баланса интересов, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
россия
ближний восток
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
военная операция сша и израиля против ирана
россия
ближний восток
