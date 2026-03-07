Россия готова помочь в урегулировании на Ближнем Востоке, заявила Захарова

«

"Россия готова активно помогать поиску путей незамедлительного прекращения кровопролития в регионе, оказывать необходимое содействие возобновлению политико-дипломатического процесса и нахождению решений на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.