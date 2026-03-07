Рейтинг@Mail.ru
Россия готова помочь в урегулировании на Ближнем Востоке, заявила Захарова - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/rossija-2079249910.html
Россия готова помочь в урегулировании на Ближнем Востоке, заявила Захарова
Россия готова помочь в урегулировании на Ближнем Востоке, заявила Захарова - РИА Новости, 07.03.2026
Россия готова помочь в урегулировании на Ближнем Востоке, заявила Захарова
Россия готова активно помогать поиску путей остановки кровопролития на Ближнем Востоке и нахождению решений на основе баланса интересов, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T17:36:00+03:00
2026-03-07T17:36:00+03:00
в мире
россия
ближний восток
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91600/45/916004515_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2e77259323a25ac851c114a78c2b6644.jpg
https://ria.ru/20260305/peskov-2078789745.html
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91600/45/916004515_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_018569bbfaedb25d77355d3942251d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ближний восток, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Ближний Восток, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Военная операция США и Израиля против Ирана
Россия готова помочь в урегулировании на Ближнем Востоке, заявила Захарова

МИД: РФ готова помогать поиску путей остановки кровопролития на Ближнем Востоке

© Fotolia / ValeriyЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Fotolia / Valeriy
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия готова активно помогать поиску путей остановки кровопролития на Ближнем Востоке и нахождению решений на основе баланса интересов, заявили в МИД РФ.
«

"Россия готова активно помогать поиску путей незамедлительного прекращения кровопролития в регионе, оказывать необходимое содействие возобновлению политико-дипломатического процесса и нахождению решений на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Песков рассказал, кто сможет остановить войну на Ближнем Востоке
5 марта, 16:19
 
В миреРоссияБлижний ВостокМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала