Рябков рассказал о диалоге с США по стратегической стабильности

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия и США не проводили полноформатных консультаций по вопросам стратегической стабильности в Женеве, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В конце февраля агентство Рейтер сообщило со ссылкой на представителя госдепартамента США , что делегации РФ и США провели встречу в Женеве , на которой, по данным агентства, обсуждался вопрос необходимости начать переговоры по заключению нового соглашения по контролю над ядерными вооружениями. По сообщению агентства, представители США также планировали обсудить этот вопрос в Женеве и с китайской делегацией.

"Россия и США не проводили никаких полноформатных консультаций и тем более "переговоров" по стратегической тематике, ни в Женеве, ни где-либо еще", - сказал Рябков , отвечая на просьбу подтвердить данные СМИ.

Он назвал сообщения СМИ об этой встрече "хайпом на пустом месте", которые передергивают происходящее. По его словам, некорректно и говорить о каких-то делегациях в Женеве, поскольку "из Москвы никто специально для подобных целей не командировался".

"По факту, там традиционно проходил очередной плановый сегмент высокого уровня Конференции по разоружению. "На полях" данного мероприятия состоялась беседа должностных лиц, представлявших Россию и США. Инициатива ее проведения принадлежала американцам и содержание не выходило за рамки поддержания рутинных контактов по дипломатической линии", - пояснил замминистра.

Он отметил, что российский представитель выслушал американского коллегу и изложил российские подходы.

"Никаких неожиданностей, тем более откровений при этом не было. Соответственно придавать повышенное значение этому контакту оснований нет", - сказал Рябков.