Рябков рассказал о диалоге с США по стратегической стабильности
12:17 07.03.2026
Рябков рассказал о диалоге с США по стратегической стабильности
Россия и США не проводили полноформатных консультаций по вопросам стратегической стабильности в Женеве, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей...
2026
Рябков рассказал о диалоге с США по стратегической стабильности

Рябков: Россия и США не обсуждали в Женеве стратегическую стабильность

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков . Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия и США не проводили полноформатных консультаций по вопросам стратегической стабильности в Женеве, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В конце февраля агентство Рейтер сообщило со ссылкой на представителя госдепартамента США, что делегации РФ и США провели встречу в Женеве, на которой, по данным агентства, обсуждался вопрос необходимости начать переговоры по заключению нового соглашения по контролю над ядерными вооружениями. По сообщению агентства, представители США также планировали обсудить этот вопрос в Женеве и с китайской делегацией.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Рябков прокомментировал сообщения о договоренности США и России по ДСНВ
Вчера, 07:14
"Россия и США не проводили никаких полноформатных консультаций и тем более "переговоров" по стратегической тематике, ни в Женеве, ни где-либо еще", - сказал Рябков, отвечая на просьбу подтвердить данные СМИ.
Он назвал сообщения СМИ об этой встрече "хайпом на пустом месте", которые передергивают происходящее. По его словам, некорректно и говорить о каких-то делегациях в Женеве, поскольку "из Москвы никто специально для подобных целей не командировался".
"По факту, там традиционно проходил очередной плановый сегмент высокого уровня Конференции по разоружению. "На полях" данного мероприятия состоялась беседа должностных лиц, представлявших Россию и США. Инициатива ее проведения принадлежала американцам и содержание не выходило за рамки поддержания рутинных контактов по дипломатической линии", - пояснил замминистра.
Он отметил, что российский представитель выслушал американского коллегу и изложил российские подходы.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Рябков рассказал о диалоге России и США по Украине
6 марта, 15:21
"Никаких неожиданностей, тем более откровений при этом не было. Соответственно придавать повышенное значение этому контакту оснований нет", - сказал Рябков.
"Что касается "ядерной пятерки", то США, разумеется, могут свои соображения продвигать и там. Другой вопрос, насколько остальные участники будут готовы погружаться в предметное обсуждение американских идей. Мы, со своей стороны, от контактов не уходим и используем все возможности для доведения до Вашингтона наших принципиальных подходов", - заключил он.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
США предлагают нереалистичные идеи по договору на смену ДСНВ, заявил Рябков
Вчера, 00:22
 
