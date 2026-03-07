https://ria.ru/20260307/rossija-2079201171.html
В Россию с Ближнего Востока с начала недели прилетели 28 тысяч пассажиров
Российские и зарубежные авиакомпании с начала недели перевезли в РФ из стран Ближнего Востока 28,6 тысячи пассажиров на 139 рейсах, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 07.03.2026
россия
ближний восток
россия, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
