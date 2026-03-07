Рейтинг@Mail.ru
В Россию с Ближнего Востока с начала недели прилетели 28 тысяч пассажиров - РИА Новости, 07.03.2026
11:28 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/rossija-2079201171.html
В Россию с Ближнего Востока с начала недели прилетели 28 тысяч пассажиров
В Россию с Ближнего Востока с начала недели прилетели 28 тысяч пассажиров
Российские и зарубежные авиакомпании с начала недели перевезли в РФ из стран Ближнего Востока 28,6 тысячи пассажиров на 139 рейсах, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 07.03.2026
россия, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Россию с Ближнего Востока с начала недели прилетели 28 тысяч пассажиров

С начала недели в Россию из стран Ближнего Востока прибыли 28,6 тыс пассажиров

© РИА Новости / Марина ЛысцеваСамолет Airbus-320
Самолет Airbus-320 - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Марина Лысцева
Самолет Airbus-320. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Российские и зарубежные авиакомпании с начала недели перевезли в РФ из стран Ближнего Востока 28,6 тысячи пассажиров на 139 рейсах, сообщили в Минтрансе РФ.
«

"С начала недели в Россию из стран Ближнего Востока бортами российских и иностранных авиакомпаний уже прибыли 28,6 тыс. пассажиров на 139 рейсах", - говорится в сообщении.

