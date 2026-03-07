Рейтинг@Mail.ru
В России вступили в силу законы, направленные на охрану здоровья детей - РИА Новости, 07.03.2026
10:08 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/rossija-2079193000.html
В России вступили в силу законы, направленные на охрану здоровья детей
В России вступили в силу законы, направленные на охрану здоровья детей - РИА Новости, 07.03.2026
В России вступили в силу законы, направленные на охрану здоровья детей
Законы, направленные на усиление охраны здоровья детей, вступили в силу в России с началом весны, в том числе теперь в рекламе энергетических напитков запрещено РИА Новости, 07.03.2026
В России вступили в силу законы, направленные на охрану здоровья детей

В России вступили в силу законы, направленные на усиление охраны здоровья детей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Законы, направленные на усиление охраны здоровья детей, вступили в силу в России с началом весны, в том числе теперь в рекламе энергетических напитков запрещено обращаться к несовершеннолетним, а сайты, продающие табак и вейпы, будут блокироваться незамедлительно без решения суда, сообщает пресс-служба Госдумы.
"С началом весны вступили в силу нормы законодательства, направленные на усиление охраны здоровья граждан, в первую очередь – детей и подростков. С 1 марта в рекламе энергетических напитков запрещено обращаться к несовершеннолетним, а также сообщать о наличии в составе энергетиков витаминов или биологически активных добавок", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что сайты, продающие табак и вейпы, будут блокироваться незамедлительно без решения суда, а административная и уголовная ответственность за пропаганду наркотических средств стала строже.
"Государственная дума последовательно работает над совершенствованием законодательства, направленного на защиту здоровья наших граждан, особенно детей, от потенциальных угроз. Для этого только в прошлом году депутатами принято восемь законов, в текущем - еще два", – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним вступил в силу год назад, 1 марта 2025 года.
"Этот закон был инициирован депутатами Государственной думы после многочисленных обращений родительского сообщества, врачей. Вред от энергетиков очевиден: риск раннего развития сердечно-сосудистых осложнений, диабета, других нарушений. Также по инициативе Государственной думы было ужесточено наказание за продажу таких напитков детям – штрафы увеличены до полумиллиона рублей. Теперь мы идем дальше: усиливая требования к рекламе, вводятся другие ограничения, цель которых – сохранить здоровье будущих поколений", – подчеркнул Володин.
