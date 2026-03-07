В России вступили в силу законы, направленные на охрану здоровья детей

"С началом весны вступили в силу нормы законодательства, направленные на усиление охраны здоровья граждан, в первую очередь – детей и подростков. С 1 марта в рекламе энергетических напитков запрещено обращаться к несовершеннолетним, а также сообщать о наличии в составе энергетиков витаминов или биологически активных добавок", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что сайты, продающие табак и вейпы, будут блокироваться незамедлительно без решения суда, а административная и уголовная ответственность за пропаганду наркотических средств стала строже.

Он напомнил, что запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним вступил в силу год назад, 1 марта 2025 года.

"Этот закон был инициирован депутатами Государственной думы после многочисленных обращений родительского сообщества, врачей. Вред от энергетиков очевиден: риск раннего развития сердечно-сосудистых осложнений, диабета, других нарушений. Также по инициативе Государственной думы было ужесточено наказание за продажу таких напитков детям – штрафы увеличены до полумиллиона рублей. Теперь мы идем дальше: усиливая требования к рекламе, вводятся другие ограничения, цель которых – сохранить здоровье будущих поколений", – подчеркнул Володин.