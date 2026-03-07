Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" показал космические туманности, похожие на цветы - РИА Новости, 07.03.2026
20:59 07.03.2026
"Роскосмос" показал космические туманности, похожие на цветы
"Роскосмос" накануне Международного женского дня опубликовал в своём Telegram-канале фотографии похожих на цветы туманностей. РИА Новости, 07.03.2026
Туманность Розетка
Туманность Розетка - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : Роскосмос/Telegram
Туманность Розетка
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Роскосмос" накануне Международного женского дня опубликовал в своём Telegram-канале фотографии похожих на цветы туманностей.
"Космический букет к 8 Марта. Вселенная создает красоту не хуже весны. В объективе астрофотографа — гигантские звёздные "оранжереи" на расстоянии тысяч световых лет", - говорится в описании к фотографиям.
На фотографиях запечатлены туманность Тюльпан — облако светящегося водорода в созвездии Лебедя, туманность Розетка — "космический цветок" диаметром более 100 световых лет, внутри которого рождаются новые звёзды, голубое свечение межзвёздной пыли туманность Ирис.
Туманность Тюльпан
Туманность Тюльпан - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : Роскосмос/Telegram
Туманность Тюльпан
Кроме того, в на кадрах оказались огромная область звездообразования туманность Сердце и туманность Душа — соседка "Сердца", связанная с ней общими потоками газа и единой историей рождения звёзд.
"Эти космические "цветы" формируются под действием излучения горячих молодых светил, которое заставляет водород светиться яркими розовыми оттенками. Там, где мы видим изящные лепестки, идут мощные процессы гравитационного сжатия и формирования новых звёздных систем", - объяснили в госкорпорации.
