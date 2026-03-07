"Роскосмос" показал космические туманности, похожие на цветы

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Роскосмос" накануне Международного женского дня опубликовал в своём "Роскосмос" накануне Международного женского дня опубликовал в своём Telegram-канале фотографии похожих на цветы туманностей.

"Космический букет к 8 Марта. Вселенная создает красоту не хуже весны. В объективе астрофотографа — гигантские звёздные "оранжереи" на расстоянии тысяч световых лет", - говорится в описании к фотографиям.

На фотографиях запечатлены туманность Тюльпан — облако светящегося водорода в созвездии Лебедя, туманность Розетка — "космический цветок" диаметром более 100 световых лет, внутри которого рождаются новые звёзды, голубое свечение межзвёздной пыли туманность Ирис.

Кроме того, в на кадрах оказались огромная область звездообразования туманность Сердце и туманность Душа — соседка "Сердца", связанная с ней общими потоками газа и единой историей рождения звёзд.