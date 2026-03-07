https://ria.ru/20260307/roskosmos-2079284394.html
"Роскосмос" показал космические туманности, похожие на цветы
"Роскосмос" показал космические туманности, похожие на цветы - РИА Новости, 07.03.2026
"Роскосмос" показал космические туманности, похожие на цветы
"Роскосмос" накануне Международного женского дня опубликовал в своём Telegram-канале фотографии похожих на цветы туманностей. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T20:59:00+03:00
2026-03-07T20:59:00+03:00
2026-03-07T20:59:00+03:00
наука
роскосмос
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079284086_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_97d98dbe2e98614c43dbbddeff2c8e2a.jpg
https://ria.ru/20260306/kosmos-2078901205.html
https://ria.ru/20260305/nasa-2078851180.html
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079284086_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_382e424c03c68869953271c1960978cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, космос
"Роскосмос" показал космические туманности, похожие на цветы
"Роскосмос" к 8 Марта показал космические туманности в форме цветов
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости.
"Роскосмос" накануне Международного женского дня опубликовал в своём Telegram-канале
фотографии похожих на цветы туманностей.
"Космический букет к 8 Марта. Вселенная создает красоту не хуже весны. В объективе астрофотографа — гигантские звёздные "оранжереи" на расстоянии тысяч световых лет", - говорится в описании к фотографиям.
На фотографиях запечатлены туманность Тюльпан — облако светящегося водорода в созвездии Лебедя, туманность Розетка — "космический цветок" диаметром более 100 световых лет, внутри которого рождаются новые звёзды, голубое свечение межзвёздной пыли туманность Ирис.
Кроме того, в на кадрах оказались огромная область звездообразования туманность Сердце и туманность Душа — соседка "Сердца", связанная с ней общими потоками газа и единой историей рождения звёзд.
"Эти космические "цветы" формируются под действием излучения горячих молодых светил, которое заставляет водород светиться яркими розовыми оттенками. Там, где мы видим изящные лепестки, идут мощные процессы гравитационного сжатия и формирования новых звёздных систем", - объяснили в госкорпорации.