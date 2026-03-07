https://ria.ru/20260307/ria-2079184236.html
Аэропорт Дубая не принимает самолеты
Аэропорт Дубая не принимает самолеты, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. РИА Новости, 07.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
оман
дубай
оман
дубай
Flightradar: аэропорт Дубая не принимает и не отправляет рейсы