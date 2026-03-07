Рейтинг@Mail.ru
04:36 07.03.2026
Россия не получала от Таиланда данных о сокращении срока безвизового режима
Россия не получала от Таиланда данных о сокращении срока безвизового режима
Россия не получала от Таиланда данных о сокращении срока безвизового режима

МИД: Россия не получала данных о сокращении срока безвизового режима с Таиландом

CC BY-SA 2.0 / Marc van der Chijs / Nai Thon beach - PhuketПляж Найтон в Таиланде
Пляж Найтон в Таиланде. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российская сторона не получала от Таиланда данных о сокращении для россиян срока безвизового режима с 60 до 30 дней, заявила РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
"Официальную информацию на этот счет мы пока не получали", - сказала Воробьева.
По ее словам, решение разрешить россиянам въезжать в страну на 60 дней было принято таиландской стороной "инициативно", а подписанные ранее двусторонние договоренности, закрепленные в межправительственном соглашении РФ и Таиланда, предусматривали 30-дневное безвизовое пребывание для граждан обеих стран в туристических целях.
"Надо сказать, что в настоящее время таиландцы вообще пытаются упорядочить свою миграционную политику. Это касается не только россиян. То есть принимаемые меры по соблюдению правил въезда не носят какой-то дискриминационный характер", - подчеркнула дипломат.
Ранее сообщалось, что правительство Таиланда поручило недавно созданному комитету по визовой политике изучить результаты применения безвизового режима въезда в страну иностранных туристов, в том числе россиян.
Обзорный вид на Бангкок. - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Посол рассказал, из-за чего могут не пустить в Таиланд туристов из России
20 февраля, 07:20
 
ТаиландРоссияАзияЛюдмила Воробьева
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
