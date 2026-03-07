https://ria.ru/20260307/rezhim-2079170513.html
Россия не получала от Таиланда данных о сокращении срока безвизового режима
Россия не получала от Таиланда данных о сокращении срока безвизового режима
Россия не получала от Таиланда данных о сокращении срока безвизового режима
Российская сторона не получала от Таиланда данных о сокращении для россиян срока безвизового режима с 60 до 30 дней, заявила РИА Новости директор Третьего... РИА Новости, 07.03.2026
Россия не получала от Таиланда данных о сокращении срока безвизового режима
МИД: Россия не получала данных о сокращении срока безвизового режима с Таиландом
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российская сторона не получала от Таиланда данных о сокращении для россиян срока безвизового режима с 60 до 30 дней, заявила РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
"Официальную информацию на этот счет мы пока не получали", - сказала Воробьева
.
По ее словам, решение разрешить россиянам въезжать в страну на 60 дней было принято таиландской стороной "инициативно", а подписанные ранее двусторонние договоренности, закрепленные в межправительственном соглашении РФ
и Таиланда
, предусматривали 30-дневное безвизовое пребывание для граждан обеих стран в туристических целях.
"Надо сказать, что в настоящее время таиландцы вообще пытаются упорядочить свою миграционную политику. Это касается не только россиян. То есть принимаемые меры по соблюдению правил въезда не носят какой-то дискриминационный характер", - подчеркнула дипломат.
Ранее сообщалось, что правительство Таиланда поручило недавно созданному комитету по визовой политике изучить результаты применения безвизового режима въезда в страну иностранных туристов, в том числе россиян.