Режим Зеленского поддерживает настоящих нацистов, уверен Карлсон - РИА Новости, 07.03.2026
03:30 07.03.2026
Режим Зеленского поддерживает настоящих нацистов, уверен Карлсон
Режим Зеленского поддерживает настоящих нацистов, уверен Карлсон
Режим Владимира Зеленского на Украине занимается поддержкой самых настоящих нацистов, уверен американский журналист Такер Карлсон. РИА Новости, 07.03.2026
Режим Зеленского поддерживает настоящих нацистов, уверен Карлсон

Владимир Зеленский
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Режим Владимира Зеленского на Украине занимается поддержкой самых настоящих нацистов, уверен американский журналист Такер Карлсон.
"Израиль очень близок к правительству Зеленского, которое поддерживает настоящих нацистов", - сказал Карлсон в своем подкасте.
В феврале заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что неонацизм на Украине угрожает мировому сообществу и препятствует стабильности в Европе. По его словам, режим Зеленского и его боевики по своей жестокости уже превзошли идеологических предшественников из Третьего рейха.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Зеленского сейчас на Украине любят только нацисты, считают в Одессе
12 декабря 2025, 09:56
 
