Режим Зеленского поддерживает настоящих нацистов, уверен Карлсон
Режим Владимира Зеленского на Украине занимается поддержкой самых настоящих нацистов, уверен американский журналист Такер Карлсон. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T03:30:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
владимир зеленский
такер карлсон
александр грушко
мирный план сша по украине
украина
россия
европа
