БПЛА атаковали американскую базу рядом с аэропортом в Эрбиле, пишут СМИ
23:37 07.03.2026
БПЛА атаковали американскую базу рядом с аэропортом в Эрбиле, пишут СМИ
Военная база США рядом с аэропортом города Эрбиль в Ираке подверглась атаке беспилотника, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники из неназванной... РИА Новости, 07.03.2026
БПЛА атаковали американскую базу рядом с аэропортом в Эрбиле, пишут СМИ

Аэропорт Эрбиля
Аэропорт Эрбиля. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Военная база США рядом с аэропортом города Эрбиль в Ираке подверглась атаке беспилотника, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники из неназванной службы безопасности.
"Дрон атаковал военную базу США рядом с аэропортом Эрбиля", - сообщает агентство.
"Поставить на колени": в США забили тревогу после ударов Ирана
Вчера, 22:55
 
