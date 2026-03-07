https://ria.ru/20260307/reuters-2079300081.html
БПЛА атаковали американскую базу рядом с аэропортом в Эрбиле, пишут СМИ
БПЛА атаковали американскую базу рядом с аэропортом в Эрбиле, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2026
БПЛА атаковали американскую базу рядом с аэропортом в Эрбиле, пишут СМИ
Военная база США рядом с аэропортом города Эрбиль в Ираке подверглась атаке беспилотника, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники из неназванной... РИА Новости, 07.03.2026
БПЛА атаковали американскую базу рядом с аэропортом в Эрбиле, пишут СМИ
Reuters: дроны атаковали военную базу США рядом с аэропортом в Эрбиле