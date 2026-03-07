https://ria.ru/20260307/razvozhaev-2079300655.html
Развожаев вошел в состав правкомиссии по вопросам культурной политики
Премьер-министр России Михаил Мишустин включил губернатора Севастополя Михаила Развожаева в состав правительственной комиссии по вопросам государственной... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T23:42:00+03:00
культура
политика
россия
севастополь
михаил мишустин
михаил развожаев
политика, россия, севастополь, михаил мишустин, михаил развожаев
