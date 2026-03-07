Рейтинг@Mail.ru
Развожаев вошел в состав правкомиссии по вопросам культурной политики
Культура
 
23:42 07.03.2026
Развожаев вошел в состав правкомиссии по вопросам культурной политики
Развожаев вошел в состав правкомиссии по вопросам культурной политики
Премьер-министр России Михаил Мишустин включил губернатора Севастополя Михаила Развожаева в состав правительственной комиссии по вопросам государственной... РИА Новости, 07.03.2026
Развожаев вошел в состав правкомиссии по вопросам культурной политики

Мишустин включил Развожаева в состав комиссии по вопросам культурной политики

Михаил Развожаев. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин включил губернатора Севастополя Михаила Развожаева в состав правительственной комиссии по вопросам государственной культурной политики, соответствующий документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.
«
"Включить в состав правительственной комиссии по вопросам государственной культурной политики, утвержденный распоряжением правительства РФ, губернатора города Севастополя, председателя комиссии государственного совета РФ по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности" Развожаева М.В.", - говорится в распоряжении.
