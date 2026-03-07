Рейтинг@Mail.ru
Израиль зафиксировал пятый за ночь пуск ракет из Ирана - РИА Новости, 07.03.2026
07:31 07.03.2026
Израиль зафиксировал пятый за ночь пуск ракет из Ирана
Израиль зафиксировал пятый за ночь пуск ракет из Ирана - РИА Новости, 07.03.2026
Израиль зафиксировал пятый за ночь пуск ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что зафиксировала новый пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут перехват. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T07:31:00+03:00
2026-03-07T07:31:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
РИА Новости
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль зафиксировал пятый за ночь пуск ракет из Ирана

Израиль зафиксировал пятый за ночь пуск ракет из Ирана, работает ПВО

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что зафиксировала новый пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут перехват.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы", - заявлено в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,2 тысячи.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
