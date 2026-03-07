https://ria.ru/20260307/rakety-2079177735.html
Израиль зафиксировал пятый за ночь пуск ракет из Ирана
Израиль зафиксировал пятый за ночь пуск ракет из Ирана - РИА Новости, 07.03.2026
Израиль зафиксировал пятый за ночь пуск ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что зафиксировала новый пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут перехват. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
Израиль зафиксировал пятый за ночь пуск ракет из Ирана
