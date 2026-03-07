Рейтинг@Mail.ru
В Иордании перехватили ракету над городом Акаба, сообщает Al Jazeera - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/raketa-2079174598.html
В Иордании перехватили ракету над городом Акаба, сообщает Al Jazeera
В Иордании перехватили ракету над городом Акаба, сообщает Al Jazeera - РИА Новости, 07.03.2026
В Иордании перехватили ракету над городом Акаба, сообщает Al Jazeera
Ракету перехватили над городом Акаба в Иордании, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T06:29:00+03:00
2026-03-07T06:29:00+03:00
в мире
акаба (мухафаза)
иордания
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937619289_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_2a11a721f147c6537bc0ab2474eb1ee3.jpg
https://ria.ru/20260307/avianosets-2079174196.html
акаба (мухафаза)
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937619289_60:0:1020:720_1920x0_80_0_0_c1f693283841b6553d4f2ab102c41203.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, акаба (мухафаза), иордания, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Акаба (мухафаза), Иордания, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иордании перехватили ракету над городом Акаба, сообщает Al Jazeera

Al Jazeera: в Иордании перехватили ракету над городом Акаба

© iStock.com / mdworschakВид на город Акаба в Иордании
Вид на город Акаба в Иордании - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© iStock.com / mdworschak
Вид на город Акаба в Иордании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ракету перехватили над городом Акаба в Иордании, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на корреспондентов.
"В воздушном пространстве над иорданским городом Акаба была перехвачена ракета", - говорится в материале канала.
Американский авианосец George H.W. Bush - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Третий авианосец США готовится к отправке на Ближний Восток, сообщают СМИ
Вчера, 06:23
 
В миреАкаба (мухафаза)ИорданияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала