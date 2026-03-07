https://ria.ru/20260307/raketa-2079174598.html
В Иордании перехватили ракету над городом Акаба, сообщает Al Jazeera
В Иордании перехватили ракету над городом Акаба, сообщает Al Jazeera - РИА Новости, 07.03.2026
В Иордании перехватили ракету над городом Акаба, сообщает Al Jazeera
Ракету перехватили над городом Акаба в Иордании, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T06:29:00+03:00
2026-03-07T06:29:00+03:00
2026-03-07T06:29:00+03:00
в мире
акаба (мухафаза)
иордания
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937619289_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_2a11a721f147c6537bc0ab2474eb1ee3.jpg
https://ria.ru/20260307/avianosets-2079174196.html
акаба (мухафаза)
иордания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937619289_60:0:1020:720_1920x0_80_0_0_c1f693283841b6553d4f2ab102c41203.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, акаба (мухафаза), иордания, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Акаба (мухафаза), Иордания, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иордании перехватили ракету над городом Акаба, сообщает Al Jazeera
Al Jazeera: в Иордании перехватили ракету над городом Акаба