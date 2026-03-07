https://ria.ru/20260307/raketa-2079169625.html
ПВО Саудовской Аравии уничтожила ракету, запущенную по авиабазе
Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную в сторону авиабазы принца Султана, где размещены военные США
саудовская аравия
сша
военная операция сша и израиля против ирана
саудовская аравия, сша, военная операция сша и израиля против ирана
