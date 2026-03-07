https://ria.ru/20260307/pvo-2079293282.html
ПВО отразила атаку на севере Ирака, передают СМИ
ПВО отразила атаку на севере Ирака, передают СМИ - РИА Новости, 07.03.2026
ПВО отразила атаку на севере Ирака, передают СМИ
ПВО отражают воздушную атаку на столицу Иракского Курдистана город Эрбиль, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в местных органах безопасности. РИА Новости, 07.03.2026
ПВО отразила атаку на севере Ирака, передают СМИ
