https://ria.ru/20260307/pvo-2079203719.html
В Ульяновской области ПВО перехватила и уничтожила два беспилотника
В Ульяновской области ПВО перехватила и уничтожила два беспилотника - РИА Новости, 07.03.2026
В Ульяновской области ПВО перехватила и уничтожила два беспилотника
ПВО перехватила и уничтожила два беспилотника в Ульяновской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Алексей Русских. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T10:15:00+03:00
2026-03-07T10:15:00+03:00
2026-03-07T11:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ульяновская область
алексей русских
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_4b0b32a7175fa9fe0c989a48666d26ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновская область, алексей русских
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ульяновская область, Алексей Русских
В Ульяновской области ПВО перехватила и уничтожила два беспилотника
ПВО перехватила и уничтожила два БПЛА в Ульяновской области, пострадавших нет