https://ria.ru/20260307/pvo-2079180640.html
ПВО ночью уничтожила 124 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 124 украинских беспилотника - РИА Новости, 07.03.2026
ПВО ночью уничтожила 124 украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 124 БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T08:14:00+03:00
2026-03-07T08:14:00+03:00
2026-03-07T14:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
орловская область
волгоградская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076114598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86595288ac106489d64c71ffb63ab1f7.jpg
https://ria.ru/20260307/svo-2078731618.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
белгородская область
орловская область
волгоградская область
россия
рязанская область
воронежская область
калужская область
курская область
ростовская область
республика крым
тульская область
самарская область
липецкая область
саратовская область
ульяновская область
ивановская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076114598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_92836b2037e3ec0d69ace4ae604551d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, орловская область, волгоградская область, вооруженные силы украины, россия, рязанская область, воронежская область, калужская область, курская область, ростовская область, республика крым, тульская область, самарская область, липецкая область, саратовская область, ульяновская область, ивановская область, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Орловская область, Волгоградская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Рязанская область, Воронежская область, Калужская область, Курская область, Ростовская область, Республика Крым, Тульская область, Самарская область, Липецкая область, Саратовская область, Ульяновская область, Ивановская область, Московская область (Подмосковье)
ПВО ночью уничтожила 124 украинских беспилотника
Силы ПВО ночью уничтожили 124 БПЛА ВСУ над регионами РФ