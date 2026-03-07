Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 124 украинских беспилотника - РИА Новости, 07.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 07.03.2026 (обновлено: 14:41 07.03.2026)
ПВО ночью уничтожила 124 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 124 украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 124 БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, орловская область, волгоградская область, вооруженные силы украины, россия, рязанская область, воронежская область, калужская область, курская область, ростовская область, республика крым, тульская область, самарская область, липецкая область, саратовская область, ульяновская область, ивановская область, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Орловская область, Волгоградская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Рязанская область, Воронежская область, Калужская область, Курская область, Ростовская область, Республика Крым, Тульская область, Самарская область, Липецкая область, Саратовская область, Ульяновская область, Ивановская область, Московская область (Подмосковье)
ПВО ночью уничтожила 124 украинских беспилотника

Силы ПВО ночью уничтожили 124 БПЛА ВСУ над регионами РФ

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор"
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 124 БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны.
"Средствами ПВО уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Бьют по мирным". Что придумали для защиты людей в белгородском приграничье
Вчера, 08:00
Российские бойцы сбили 29 дронов над Брянской областью, 15 — над Орловской, 11 — над Белгородской, девять — над Рязанской, восемь — над Калужской, семь — над Воронежской.
По шесть БПЛА перехватили над Курской, Ростовской, Волгоградской областями и Крымом, по пять — над Тульской и Самарской, три — над Липецкой.
Еще три беспилотника поразили над Московским регионом, в том числе один, летевший на столицу, по два — над Саратовской и Ульяновской областями, один — над Ивановской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Белгородская областьОрловская областьВолгоградская областьВооруженные силы УкраиныРоссияРязанская областьВоронежская областьКалужская областьКурская областьРостовская областьРеспублика КрымТульская областьСамарская областьЛипецкая областьСаратовская областьУльяновская областьИвановская областьМосковская область (Подмосковье)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
