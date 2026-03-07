https://ria.ru/20260307/pvo-2079162628.html
ПВО Кувейта в пятницу уничтожила 12 ракет и 12 БПЛА Ирана
ПВО Кувейта в пятницу уничтожила 12 ракет и 12 БПЛА Ирана
ПВО Кувейта в пятницу уничтожила 12 ракет и 12 БПЛА Ирана
Системы ПВО Кувейта с утра пятницы уничтожили 12 из 14 иранских ракет и 12 беспилотников, жертв нет, заявили в генштабе армии страны. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
кувейт
иран
военная операция сша и израиля против ирана
кувейт
иран
ПВО Кувейта в пятницу уничтожила 12 ракет и 12 БПЛА Ирана
Силы ПВО Кувейта в пятницу уничтожили 12 ракет и 12 БПЛА Ирана