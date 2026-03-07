Рейтинг@Mail.ru
ПВО Кувейта в пятницу уничтожила 12 ракет и 12 БПЛА Ирана - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:48 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/pvo-2079162628.html
ПВО Кувейта в пятницу уничтожила 12 ракет и 12 БПЛА Ирана
ПВО Кувейта в пятницу уничтожила 12 ракет и 12 БПЛА Ирана - РИА Новости, 07.03.2026
ПВО Кувейта в пятницу уничтожила 12 ракет и 12 БПЛА Ирана
Системы ПВО Кувейта с утра пятницы уничтожили 12 из 14 иранских ракет и 12 беспилотников, жертв нет, заявили в генштабе армии страны. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T01:48:00+03:00
2026-03-07T01:48:00+03:00
в мире
кувейт
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077415905_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9853119ddd2672ddfdf2dc42d2fc5895.jpg
https://ria.ru/20260307/vzryvy-2079161766.html
кувейт
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077415905_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_766b1de65d6a6c25206c3bc90184020f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кувейт, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кувейт, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
ПВО Кувейта в пятницу уничтожила 12 ракет и 12 БПЛА Ирана

Силы ПВО Кувейта в пятницу уничтожили 12 ракет и 12 БПЛА Ирана

© REUTERS / Stephanie McGeheeКувейт
Кувейт - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Stephanie McGehee
Кувейт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 7 мар - РИА Новости. Системы ПВО Кувейта с утра пятницы уничтожили 12 из 14 иранских ракет и 12 беспилотников, жертв нет, заявили в генштабе армии страны.
"Системы ПВО, начиная с утра пятницы, отражали волну атак ракет и беспилотников, запущенных со стороны Ирана. Уничтожены 12 БПЛА в небе над северной и центральной частях страны", - говорится в заявлении.
При этом в генштабе отметили, что всего по территории страны были запущены 14 ракет, две из которых "упали вне зоны угрозы", а остальные перехвачены.
"Зафиксирован исключительно материальный ущерб в результате падения осколков, жертв нет", - добавили в генштабе армии Кувейта.
Дым в Тегеране после авиаудара - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В Тегеране прогремели несколько взрывов
Вчера, 01:36
 
В миреКувейтИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала