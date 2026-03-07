https://ria.ru/20260307/pvo-2079153622.html
Системы ПВО Катара в пятницу отразили атаку девяти иранских БПЛА
Системы ПВО Катара в пятницу отразили атаку девяти иранских беспилотных летательных аппаратов, еще один упал на открытой местности, жертв нет, сообщило... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T00:18:00+03:00
2026-03-07T00:18:00+03:00
2026-03-07T00:18:00+03:00
