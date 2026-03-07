Рейтинг@Mail.ru
Системы ПВО Катара в пятницу отразили атаку девяти иранских БПЛА - РИА Новости, 07.03.2026
00:18 07.03.2026
Системы ПВО Катара в пятницу отразили атаку девяти иранских БПЛА
Системы ПВО Катара в пятницу отразили атаку девяти иранских БПЛА - РИА Новости, 07.03.2026
Системы ПВО Катара в пятницу отразили атаку девяти иранских БПЛА
Системы ПВО Катара в пятницу отразили атаку девяти иранских беспилотных летательных аппаратов, еще один упал на открытой местности, жертв нет, сообщило... РИА Новости, 07.03.2026
в мире, иран, катар, сша, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Катар, США, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Системы ПВО Катара в пятницу отразили атаку девяти иранских БПЛА

Системы ПВО Катара в пятницу отразили атаку девяти БПЛА Ирана

© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
ДОХА, 7 мар - РИА Новости. Системы ПВО Катара в пятницу отразили атаку девяти иранских беспилотных летательных аппаратов, еще один упал на открытой местности, жертв нет, сообщило минобороны эмирата.
"Государство Катар подверглось атаке со стороны Ирана с использованием десяти беспилотников, начиная с утра пятницы и до вечера. Вооруженные силы успешно перехватили девять беспилотников, еще один упал на открытой местности, жертв нет", - говорится в сообщении катарского министерства.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, - уже более 1,2 тысячи человек.
В миреИранКатарСШААли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
