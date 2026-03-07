https://ria.ru/20260307/putin-2079273670.html
Путин обсудил с Бастрыкиным работу СК в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой СК РФ Александром Бастрыкиным работу ведомства в новых регионах России. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T19:42:00+03:00
2026-03-07T19:42:00+03:00
2026-03-07T19:42:00+03:00
политика
россия
донбасс
александр бастрыкин
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
донбасс
