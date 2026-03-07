Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Бастрыкиным работу СК в новых регионах - РИА Новости, 07.03.2026
19:42 07.03.2026
Путин обсудил с Бастрыкиным работу СК в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой СК РФ Александром Бастрыкиным работу ведомства в новых регионах России. РИА Новости, 07.03.2026
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой СК РФ Александром Бастрыкиным работу ведомства в новых регионах России.
Глава государства в субботу провел встречу с Бастрыкиным. Председатель СК РФ доложил президенту, что в новых регионах РФ были образованы четыре управления Следственного комитета, в 2025 году их следователями было передано в суд 1823 уголовных дела. Также Бастрыкин сообщил, что в прошлом году совершил 20 выездов в Донбасс.
"На новых территориях работа в целом организована, да? Сформированы все необходимые инструменты для работы органа следствия?" - уточнил Путин.
Бастрыкин ответил, что есть очень много желающих работать следователями на новых территориях РФ, в том числе девушки.
