Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин доложил Путину о сумме ущерба от теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 07.03.2026 (обновлено: 19:36 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/putin-2079269483.html
Бастрыкин доложил Путину о сумме ущерба от теракта в "Крокусе"
Бастрыкин доложил Путину о сумме ущерба от теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 07.03.2026
Бастрыкин доложил Путину о сумме ущерба от теракта в "Крокусе"
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что общий имущественный ущерб из-за теракта в... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T19:21:00+03:00
2026-03-07T19:36:00+03:00
крокус
происшествия
россия
александр бастрыкин
крокус сити холл
владимир путин
красногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181257_0:344:3030:2048_1920x0_80_0_0_0523ef6a6543fafd14a3db2344f9d2db.png
https://ria.ru/20260307/putin-2079268730.html
россия
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181257_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_b7039a3cf82e29f8108f566daf97aaf4.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крокус, происшествия, россия, александр бастрыкин, крокус сити холл, владимир путин, красногорск
Крокус, Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Крокус Сити Холл, Владимир Путин, Красногорск
Бастрыкин доложил Путину о сумме ущерба от теракта в "Крокусе"

Бастрыкин: сумма имущественного ущерба в "Крокусе" составила 6 млрд руб

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что общий имущественный ущерб из-за теракта в концертном зале "Крокус сити холл" составил около 6 миллиардов рублей.
"В завершенном расследовании уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", где погибли 150 человек, ранения получили 609 потерпевших, общий имущественный ущерб составил около 6 миллиардов рублей", - сказал Бастрыкин в ходе встречи с Путиным в субботу.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бастрыкин доложил Путину о делах против судей
Вчера, 19:18
 
КрокусПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинКрокус Сити ХоллВладимир ПутинКрасногорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала