Бастрыкин доложил Путину о делах против судей

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дела в отношении 12 судей переданы в суды в 2025 году, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Владимиру Путину. "Переданы для судебного разбирательства уголовные дела в отношении 12 судей, это 2025 год", - сказал Бастрыкин президенту РФ

Президент поинтересовался, как относятся сотрудники из судебной системы к подобным делам.

"Коллеги из судебной системы с пониманием относятся и принципиально подходят к решению этих вопросов. Так я понимаю?" - спросил Путин.