Бастрыкин доложил Путину о делах против судей
Бастрыкин доложил Путину о делах против судей - РИА Новости, 07.03.2026
Бастрыкин доложил Путину о делах против судей
Дела в отношении 12 судей переданы в суды в 2025 году, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T19:18:00+03:00
2026-03-07T19:18:00+03:00
2026-03-07T23:49:00+03:00
Бастрыкин доложил Путину о делах против судей
Бастрыкин: в 2025 году в суды переданы дела в отношении 12 судей