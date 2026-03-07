https://ria.ru/20260307/putin-2079267063.html
Путин встретился с Бастрыкиным
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину о результатах борьбы с преступлениями, совершенными киевским режимом
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину о результатах борьбы с преступлениями, совершенными киевским режимом, мигрантами и подростками.
"Организована масштабная работа по судебно-экспертному установлению точного размера и характера причиненного в Донбассе
ущерба преступной деятельностью киевского режима. Этот ущерб насчитывает 580 миллиардов рублей", — сообщил он.
При этом почти 1,1 тысячи боевиков и наемников приговорили к наказанию.
"В том числе 71 лицо — к пожизненному лишению свободы за совершение убийства мирных жителей и жестокое обращение с военнопленными", — уточнил Бастрыкин.
Как рассказал глава СК, в прошлом году он лично 20 раз выезжал в Донбасс, где проводил совещания. По его словам, в новых регионах много желающих работать следователями, даже девушки.
Помимо этого, в 2025-м в суд направили 2,4 тысячи уголовных дел о преступлениях, совершенных мигрантами.
Также для судебного разбирательства передали уголовные дела в отношении 12 судей. Интенсивная работа идет и с преступлениями несовершеннолетних: с начала года уже расследовано более 16 тысяч дел, связанных с подростковой преступностью, а еще более восьми тысяч передали в судебные инстанции.
Всего же за 15 лет работы СК
направил в суд около 1,5 миллиона дел, возместив ущерб почти на триллион рублей.
В августе прошлого года Путин
распорядился продлить срок госслужбы Бастрыкина
до 27 августа 2026-го.