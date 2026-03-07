Рейтинг@Mail.ru
19:07 07.03.2026 (обновлено: 23:40 07.03.2026)
Путин встретился с Бастрыкиным
Путин встретился с Бастрыкиным

Бастрыкин доложил Путину о расследовании преступлений Киева в Донбассе

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину о результатах борьбы с преступлениями, совершенными киевским режимом, мигрантами и подростками.
"Организована масштабная работа по судебно-экспертному установлению точного размера и характера причиненного в Донбассе ущерба преступной деятельностью киевского режима. Этот ущерб насчитывает 580 миллиардов рублей", — сообщил он.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Бастрыкин назвал число расследованных в 2025 году дел о коррупции
3 марта, 13:54
При этом почти 1,1 тысячи боевиков и наемников приговорили к наказанию.
"В том числе 71 лицо — к пожизненному лишению свободы за совершение убийства мирных жителей и жестокое обращение с военнопленными", — уточнил Бастрыкин.
Как рассказал глава СК, в прошлом году он лично 20 раз выезжал в Донбасс, где проводил совещания. По его словам, в новых регионах много желающих работать следователями, даже девушки.
Помимо этого, в 2025-м в суд направили 2,4 тысячи уголовных дел о преступлениях, совершенных мигрантами.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бастрыкин доложил Путину об сумме ущерба теракта в "Крокусе"
Вчера, 19:21
Также для судебного разбирательства передали уголовные дела в отношении 12 судей. Интенсивная работа идет и с преступлениями несовершеннолетних: с начала года уже расследовано более 16 тысяч дел, связанных с подростковой преступностью, а еще более восьми тысяч передали в судебные инстанции.
Всего же за 15 лет работы СК направил в суд около 1,5 миллиона дел, возместив ущерб почти на триллион рублей.
В августе прошлого года Путин распорядился продлить срок госслужбы Бастрыкина до 27 августа 2026-го.
Суд - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бастрыкин призвал ставить точку в коррупционных историях судей
3 марта, 13:58
 
РоссияАлександр БастрыкинВладимир ПутинДонбассСледственный комитет России (СК РФ)ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
