15:36 07.03.2026 (обновлено: 15:38 07.03.2026)
В Путилково потушили пожар в отделении банка ВТБ
В Путилково потушили пожар в отделении банка ВТБ
Пожар произошел в отделении банка ВТБ в красногорском Путилково, его потушили до прибытия пожарных, пострадавших нет, сообщает администрация городского округа. РИА Новости, 07.03.2026
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пожар произошел в отделении банка ВТБ в красногорском Путилково, его потушили до прибытия пожарных, пострадавших нет, сообщает администрация городского округа.
Ранее ряд СМИ, в том числе Telegram-каналы "Осторожно, новости", "112" и Mash, утверждал, что взрыв произошёл в отделении банка ВТБ в Путилково. Предварительно, мужчина подорвал банкомат.
"Пожар произошел в отделении банка ВТБ в поселке Путилково в субботу, 7 марта. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных расчетов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что пострадавших нет.
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Мариуполе задержали мужчину, взорвавшего гранату в кафе
10 февраля, 16:45
 
ПроисшествияКрасногорскРоссия
 
 
