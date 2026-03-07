В Путилково потушили пожар в отделении банка ВТБ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пожар произошел в отделении банка ВТБ в красногорском Путилково, его потушили до прибытия пожарных, пострадавших нет, сообщает администрация городского округа.

Ранее ряд СМИ, в том числе Telegram-каналы "Осторожно, новости", "112" и Mash, утверждал, что взрыв произошёл в отделении банка ВТБ в Путилково. Предварительно, мужчина подорвал банкомат.