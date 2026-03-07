https://ria.ru/20260307/putilkovo-2079232602.html
В Путилково потушили пожар в отделении банка ВТБ
В Путилково потушили пожар в отделении банка ВТБ - РИА Новости, 07.03.2026
В Путилково потушили пожар в отделении банка ВТБ
Пожар произошел в отделении банка ВТБ в красногорском Путилково, его потушили до прибытия пожарных, пострадавших нет, сообщает администрация городского округа. РИА Новости, 07.03.2026
В Путилково потушили пожар в отделении банка ВТБ
В красногорском Путилково потушили пожар в отделении банка ВТБ
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пожар произошел в отделении банка ВТБ в красногорском Путилково, его потушили до прибытия пожарных, пострадавших нет, сообщает администрация городского округа.
Ранее ряд СМИ, в том числе Telegram-каналы "Осторожно, новости", "112" и Mash, утверждал, что взрыв произошёл в отделении банка ВТБ в Путилково. Предварительно, мужчина подорвал банкомат.
"Пожар произошел в отделении банка ВТБ в поселке Путилково в субботу, 7 марта. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных расчетов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что пострадавших нет.