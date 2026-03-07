МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. В условиях кризиса на Ближнем Востоке становится еще более очевидным самоубийственный курс ЕС от отказа от газа и нефти из России, заявил сенатор Алексей Пушков.

По словам политика, еще один удар ЕС с упорным мазохизмом намерен нанести сам себе в 2027 году, когда решил вообще отказаться от поставок энергоносителей из России. "В нынешних условиях это уже даже не миопия. Это полная и безнадежная слепота", - заключил он.