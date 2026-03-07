Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал отказ ЕС от российского газа
12:49 07.03.2026
Пушков прокомментировал отказ ЕС от российского газа
в мире
россия
катар
европа
алексей пушков
евросоюз
в мире, россия, катар, европа, алексей пушков, евросоюз
В мире, Россия, Катар, Европа, Алексей Пушков, Евросоюз
Пушков прокомментировал отказ ЕС от российского газа

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. В условиях кризиса на Ближнем Востоке становится еще более очевидным самоубийственный курс ЕС от отказа от газа и нефти из России, заявил сенатор Алексей Пушков.
"Евросоюз, безусловно, сильно проигрывает от войны против Ирана и острейшего кризиса в Персидском заливе. В свете этого кризиса становится еще более очевидным самоубийственный курс ЕС от отказа от газа и нефти из России", - написал политик в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что в ЕС решили заменить российский трубопроводный газ на дорогостоящий сжиженный газ из США, Катара и других источников. Полностью сделать это не удалось: на Россию в 2024-2025 годах приходилось 17% поставок СПГ в Европу, сообщил он. На Катар же, по его словам, приходилось до конфликта примерно 23-25% - он занимал 2-е место в импорте СПГ в Европу, но сейчас Катар приостановил производство СПГ, поскольку Ормузский пролив перекрыт.
"Это еще один удар по экономике Европы, где уже сильно растут цены на газ. Причем удар, вызванный катастрофическим решением ЕС отказаться от гарантированных поставок российского трубопроводного газа. Удар в некотором смысле запрограммированный, поскольку кризис в Персидском заливе назревал давно, но политическая миопия (близорукость) помешала евролидерам разглядеть его возможные - и весьма негативные для ЕС последствия", - написал Пушков.
По словам политика, еще один удар ЕС с упорным мазохизмом намерен нанести сам себе в 2027 году, когда решил вообще отказаться от поставок энергоносителей из России. "В нынешних условиях это уже даже не миопия. Это полная и безнадежная слепота", - заключил он.
В миреРоссияКатарЕвропаАлексей ПушковЕвросоюз
 
 
